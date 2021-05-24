Руководители НЛМК приняли участие в заседании РСПП Липецкой области

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Руководители НЛМК приняли участие в общем годовом собрании Российского союза промышленников и предпринимателей Липецкой области на площадке Новолипецкого комбината.

В совещании, которое проходило в смешанном режиме – очно с онлайн-подключением –приняли участие представители бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти. Главной темой обсуждения стала работа в условиях пандемии. Участники встречи обменялись лучшими практиками, направленными на устойчивую работу предприятий в условиях кризисного 2020 года: организацию безопасности для сотрудников, продолжение реализации важных проектов устойчивости, в том числе, природоохранных.

Управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова рассказала, что с начала пандемии компания направила более 3 млрд рублей на корпоративные меры по борьбе с COVID-19: помощь сотрудникам, организацию работы предприятия и максимальную защиту на площадке, в том числе тестирование ПЦР и на антитела. За периметром предприятия компания поддерживала многодетные и малообеспеченные семьи, помогала больницам в оснащении дорогостоящим оборудованием, медикаментами, средствами защиты.

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«Социальная и экологическая позиции для нас имеют принципиальное значение. И это не мешает, а напротив помогает компании быть успешной. Уход от формального подхода к безопасности, работающая обратная связь с сотрудниками и партнерские отношения позволяют достойно выходить из непростых ситуаций пандемийного периода - сохранять полную загрузку производства, продолжать большие проекты в рамках стратегии развития НЛМК», - подчеркнула управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова.

НЛМК выполнил экологическую модернизацию доменной печи №4 и №6, двух конвертеров, обновил локальные очистные сооружения, переработал накопившийся с советских времен шлак – более 5 млн тонн – и запустил новый комплекс переработки, который снизил эмиссии сероводорода в 3,5 раза. В 2020 году НЛМК увеличил финансирование экологических инвестиционных проектов Группы на 5%.

«Мы улучшили экологические характеристики производства, а Липецк по итогам года остался в зеленой зоне. То есть по уровню загрязнения воздуха, который рассчитывается Росприроднадзором наш город среди лучших в стране с низким уровнем загрязнения», - прокомментировал вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.