Липецкэнерго внедряет современные методы диагностики

.

В распоряжение специалистов филиала «Россети Центр Липецкэнерго» поступила современная передвижная электротехническая лаборатория (ЭТЛ) отечественного производства, предназначенная для диагностирования электрооборудования подстанций. Ее применение позволит выявлять дефекты на электросетевых объектах на ранних этапах их возникновения, что минимизирует риски технологических нарушений в сетях.

Методы диагностики, реализованные в электролаборатории, позволяют определять повреждения любой сложности в максимально короткое время. Важным ее преимуществом также является многоуровневая система безопасности и возможность трехфазного подключения к объекту испытания, что гарантирует максимальную безопасность и удобство для персонала.

.

Современные приборы определяют параметры силового высоковольтного оборудования ПС 35-110 для последующего анализа и выявления отклонений от установленных нормативов. Вся информация, полученная в ходе диагностики энергообъектов, заносится в единую корпоративную систему управления производственными активами, что позволяет оперативно получать необходимые данные, в том числе и в удаленном режиме. Система проводит автоматическую оценку технического состояния оборудования, рассчитывает индекс состояния элементов сети и электросетевых объектов, что учитывается при разработке производственных программ.

На случай отсутствия питания, ЭТЛ укомплектована резервным источником электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы лаборатории. Все оборудование ЭТЛ сертифицировано, поверено, включено в Государственный реестр средств измерений и прошло обязательную аттестацию.

Реклама

Фото предоставлено Липецкэнерго