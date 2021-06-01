Подарки от «Милосердия» к Дню защиты детей

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Традиционная благотворительная акция «Надежда» совместно с профкомом комбината проводится уже почти 15 лет.

Средства пошли на приобретение более 600 наборов со сладостями, а также одежды, обуви, канцелярских и спортивных товаров, наборов для творчества.

В мае «благотворительный поезд» с подарками посетил Центр помощи детям имени Эдуарда Белана, школу-интернат в поселке Дачный, Боринский центр помощи детям, Грязинскую школу-интернат, Тербунскую школу-интернат, Елецкий специализированный дом ребенка и детское отделение областной психоневрологической больницы.

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«Милосердие» реализует программу «Детство» с 1999 года. Средства фонда идут на поддержку детских учреждений и коллективов, в том числе детских домов Липецкой области. Для детей приобретается одежда и обувь, спортивный инвентарь, развивающие игры и игрушки. Часть средств направляют на улучшение материально-технической базы детских учреждений.

«Наш фонд вот уже много лет поддерживает детские учреждения региона, причем, помогаем не только к праздничным датам. Всего с начала действия программы «Детство», в рамках которой проводятся акции «Надежда», «Школьная страна», «Рождественский поезд» и другие, направлено более 350 млн рублей», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Сергей ЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».