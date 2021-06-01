Липецкэнерго дало старт «Энергичному лету»

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Мероприятие прошло в одном из популярных городских парков Липецка и собрало детей разных возрастов.

В ходе торжественной части руководители Липецкэнерго наградили липецких ребят, набравших наиболее высокие баллы в первом этапе Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Россети». Среди девятиклассников ими стали ельчане - Вероника Пискарева, Максим Куреев, Ольга Петрыкина и Ангелина Маслова из Данкова. В числе десятиклассников, продемонстрировавших высокие интеллектуальные знания по физике, математике и информатике, Анна Кузьмичева из п. Лев-Толстой, липчане Кирилл Камышов и Виктория Бродюк, Мария Плеханова из п. Тербуны.

«Привлечение в энергетику одарённых молодых людей - одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед Липецкэнерго. Ведь уже завтра нынешним школьникам предстоит решать масштабные задачи по трансформации отрасли. Благодарим ребят за интерес к энергетике и надеемся вскоре увидеться вновь!», - отметила и.о. начальника управления по работе с персоналом Липецкэнерго Ольга Черемисина.

Отдельную награду получила Маргарита Гунькина - инженер службы электрических режимов Центра управления сетями Липецкэнерго и мама троих детей, победившая в конкурсе «Свет 100 лет».

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Продолжился праздник веселыми играми, спортивными и интеллектуальными конкурсами, которые провели для детей анимированные герои из мультфильма «Щенячий патруль» - Скай и Гонщик. Самые энергичные участники получили подарки, а безусловным победителем состязаний стала дружба, что подтвердили крепкие детские объятия.

Волшебную атмосферу на парковой площадке создало шоу мыльных пузырей. Радужное представление подарило ребятам и их родителям фейерверк эмоций и веселое настроение.

В играх энергетики не забыли уделить внимание детской электробезопасности. Они напомнили детям об основных правилах обращения с электрическим током, чтобы те ни на минуту не забывали об опасности электричества. А также научили реанимировать робота-тренажера «Гошу», система электронных датчиков которого позволяет отработать правильную технику выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Желающих оживить «Гошу» оказалось немало. Полученные знания позволят ребятам избежать опасного действия электричества и при необходимости помочь другим людям.

Завершился праздник сладким угощением из сахарной ваты.

Состоявшееся мероприятие стало вкладом Липецкэнерго в дальнейшее укрепление культурных и корпоративных связей между сотрудниками, формирование у детей интереса и уважительного отношения к профессии энергетика и предупреждение детского электротравматизма.

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Фото предоставлено Липецкэнерго