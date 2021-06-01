В ЦФО подвели итоги регионального этапа конкурса «Вместев цифровое будущее»

.

От представителей медиасферы Центральной России в этом году поступило рекордное количество работ –578. Традиционного самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ и информационные агентства», в которую было подано 195 заявок. От представителей печатной прессы поступило 152 работы. В номинацию «Радио и телевидение» журналисты прислали 80 теле- и радиосюжетов. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 50 работ. Еще 101 заявка на конкурс пришла в двух спецноминациях—«Кибербезопасность» и «Цифровой регион», работы в которых будет оценивать федеральное жюри. Самыми активными участниками из года в год становятся представители медиасообщества Тульской области: на суд жюри они представили 125 работ. Также традиционно большое количество заявок поступило от СМИ и блогеров Белгородской (75 работ) и Ивановской (57 работ) областей, а также Московской области (36 заявок). Для всех авторов, чьи работы были допущены к участию, предусмотрена возможность скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.

Вера Кузнецова, директор департамент внешних коммуникаций МРФ «Центр»ПАО «Ростелеком», член жюри конкурса:

«Конкурс среди журналистов и блогеров“Ростелеком”проводит уже в десятый раз, и с каждым годом число его участников увеличивается. Нам важно, что представители медиасообщества активно, а главное профессионально погружаются в непростые телекоммуникационные темы, цифровизацию. Мы отлично понимаем, что без новых технологий сегодня жизни нет. Но все-таки их глубоко познают только очень смелые журналисты, так как потом приходится вкладывать много сил, чтобы постоянно поддерживать свой высокий уровень.Именно за труд, неравнодушие, стремление к познанию благодарю всех участников конкурса! Я полностью, на долгие часы погрузилась в ваше творчество. И скажу честно: получила дополнительные знания и удовольствие от ваших работ. Цифровое будущее понятно и близко нам. И мы умеем его приближать. Поздравляем победителей и призеров! Пусть ваш талант и мастерство только множатся, пусть жизнь и технологии дают больше поводов для общения с читателями и зрителями. Думаю, мы, работая вместе, точно не будем скучать, открывая новые горизонты для развития».

Яна Ведерникова, журналист ТРК «Барс», Ивановская область, победитель конкурса в номинации «Радио и телевидение»:

«Участие в подобных конкурсах — это возможность проверить свое мастерство, которую, как мне кажется, игнорировать ни в коем случае нельзя. Спасибо “Ростелекому” за такую возможность. А победа — это сумасшедшая мотивация совершенствоваться и развиваться, она заряжает. Для меня эта победа особенно ценна, так как в профессии я сравнительно недавно, в этом году я только закончу обучение в университете и получу диплом. Это выход на новый уровень и новый опыт».

Все победители и призеры получили ценные призы и дипломы от макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и двумспецноминациям будут подведены 10 июня 2021 года в Москве.

Конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров«Ростелеком» проводит с 2012 года. Стратегическим партнером проекта выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании SchneiderElectric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс».

Сайт конкурса: smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

реклама

Фото предоставлено «Ростелеком»