Проблемы окраин Липецка: бесхозное общежитие, локальные свалки и «черные» ассенизаторы

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Накануне спикер Липецкого горсовета Александр Афанасьев провел очередной объезд в рамках проекта «Наш округ», который инициировал в этом году. Первый выезд показал проблемы округа №8 и нехватку финансирования на исполнение нужд избирателей по округам.

В этот раз смотрели самый сложный округ №32 в отдаленной части города. Он включает Карьер, часть района Сокол и садоводческие товарищества. Депутатом является Станислав Каменецкий.

Отправным пунктом стало общежитие на улице Дружбы, 32. Раньше оно находилось на балансе Липецкого техникума общественного питания, а сейчас принадлежит муниципалитету. Его проблема в том, что никакая управляющая компания тут надолго не задерживается. Зданию нет и 30 лет, но там течет крыша, обваливается фасад, в подвале вода и постоянные перебои с электричеством.

Благоустройство прилегающей территории – еще одна боль местных жителей. Жутковатая игровая площадка «обустроена» единственной ржавой горкой.

– Эту горку несколько лет назад сюда принес мой муж, мы привели ее в порядок, – рассказала местная жительница Елена Семенюк. – Раньше детишки тут играли. Потом наши дети выросли, мы перестали за ней следить.

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Станислав Каменецкий пояснил, что площадку рядом с домом поставить пока невозможно. Нет управляющей компании, а значит, некому будет передавать ее на баланс. Но депутат нашел выход из ситуации – вместе со спонсорами установил спортивную площадку на территории техникума. По договоренности с руководством образовательного учреждения туда пускают всех жителей.

– Необходимо ускорить процесс поиска управляющей компании, – поручил Александр Афанасьев. – А, поскольку, проблема комплексная, предлагаю составить список общежитий округа с подобными проблемами.

Кроме этого у местных жителей много жалоб на плохое состояние дорог рядом с общежитием.

– К сожалению, так сложилось, что дорогам частного сектора, в частности улицы Дружбы, уделялось мало внимания, – рассказал депутат. – В непогоду сюда даже «скорая» не могла проехать. Мы в ручном режиме помогали жителям решить ее. С 2015 года я неоднократно направлял запросы в мэрию по данной проблеме. К сожалению, обратной связи не получил.

Чтобы хоть как-то выйти из ситуации, Станислав Каменецкий за свои собственные средства покупает срезанный асфальт и отсыпает здесь дороги.

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Еще одна болевая точка округа – пешеходный мост на улице 40 лет Октября. Его построили еще в 1942 году, почти за 80 лет мост пришел в негодность. Он не состоит на балансе города, поэтому деньги на его ремонт найти крайне трудно. Ранее специалисты оценили состояние моста как несоответствующее нормативам. Но альтернативного виадука нет.

Станислав Каменецкий опять же за свой счет опиливает там деревья и проводит косметический ремонт. Но этого недостаточно – мост рушится. Его срочно нужно ставить на баланс города и восстанавливать.

– Будем вместе добиваться того, чтобы мост поставили на баланс, – поддержал коллегу Александр Афанасьев. – Это проблема не только данного округа. У нас десятки локальных мостовых переходов в подобном состоянии. И население без них не обойдется.

Еще одной проблемой отдаленных районов и почти каждого частного сектора являются локальные свалки мусора и «черные» ассенизаторы, которые удобно сливают отходы вдали от лишних глаз. Одного из таких как раз во время объезда поймал лично Александр Афанасьев.

Грузовик стоял у забора в районе гаражного кооператива на улице Дружбы и сливал содержимое цистерны в коллектор ЛГЭКа. Водитель как раз собирался уезжать, когда ему перекрыл дорогу на своей машине Александр Афанасьев.

Спикер потребовал, чтобы ассенизатор заглушил мотор, вышел и объяснил, что здесь происходит. Но водитель отказался. Афанасьев попросил сотрудников управления Правобережным округом сообщить о происходящем в полицию, прокуратуру и экологам.

Жители рассказали, что наблюдают незаконный слив отходов довольно часто. Люди жалуются, сообщают в правоохранительные органы, но ассенизаторы успевают уехать до их прибытия.

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В этот раз сбежать не получилось. На место прибыли специалисты областного управления экологии, на ассенизатора составили протокол. Коллектор, куда незаконно сливали нечистоты, взяли на особый контроль.

Кстати, часть проблем в округе удается решать силами общественников. Так, во дворе дома №1 по улице Шкатова по инициативе ТОС появилась современная спортивная площадка. За счет софинансирования жителей мэрия установила оборудование. Для этого потребовалось всего лишь по 600 рублей с каждой квартиры.

– Нужно просто возглавить процесс и быть неравнодушным человеком, – дала совет другим жильцам председатель ТОС «Алый» Наталья Шестопалова.

А вот решить еще один вопрос – убрать из двора лишнюю контейнерную площадку, с которой мусор летит как раз на спортивный городок – члены ТОС не в силах. Проблема в том, что две управляющие компании не могут между собой договориться и организовать единую площадку для мусора.

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– Сегодня мы увидели «стандартные болячки» окраин города, – подвел итог объезда председатель муниципального парламента Александр Афанасьев. – Если в центре мы более-менее порядок навели, то здесь ситуация удручающая. Многое здесь делается за счет энтузиазма депутата по округу Станислава Каменецкого. Еще одна проблема окраин – свалки мусора. Все они оцифрованы, все – на виду. Мэрия готова их убирать, но пока не хватает ресурсов и средств.

Отметим, что проект «Наш округ» инициирован Александром Афанасьевым для контроля выполнения наказов избирателей. Во время объездов округов определяются наиболее болезненные проблемы, которые будут выносить на обсуждение депутатских комиссий и сессий для поиска их решений.

Лия МУРАДЬЯН.

Фото: пресс-служба Липецкого горсовета.