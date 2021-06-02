В Липецкой области резко вырос спрос на ремонт, риэлторов и клининговые услуги

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Анализ собственных данных МТС Банка показал, что в первые четыре месяца 2021 года жители региона продолжили улучшать жилищные условия: количество платежей за услуги компаний, занимающихся ремонтом, увеличились на 87%, клининговых фирм – на 64%, риэлторов – на 43%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Практически в 2 раза вырос спрос на отделочные и строительные материалы. Такими данными поделился в своем аккаунте директор МТС в Липецке Александр Самуйлов.

Традиционно конец весны и лето – пора ремонтов, однако рекорды рынка недвижимости 2020 года привели к востребованности ремонтных услуг и товаров для ремонта и дома уже в начале 2021 года.

Запущенная в мае 2020 года льготная ипотека стала мощным драйвером увеличения спроса на рынке первичного жилья и привела к ипотечному буму в стране. По данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», россияне побили рекорд 2018 года — банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн рублей.

Снижение ставок по ипотеке привело к реализации не только отложенного из-за весеннего «локдауна» спроса на жилье, но и подтолкнуло к покупке жилья тех, кто откладывал это решение. По данным ДОМ.РФ, к концу 2020 года в России сформировался дефицит жилья с высокой степенью готовности. На 1 января 2021 года было продано 66% строящегося жилья со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 г. В некоторых крупнейших регионах этот показатель достигает 79%.

Покупка жилья подстегнула в регионе спрос на бытовые товары

Улучшение жилищных условий и приобретение бытовых товаров, новой техники − взаимосвязанные процессы.

В январе-апреле 2021 года наибольший прирост транзакций в торговых точках региона наблюдался на обои, краски – 96% и строительные материалы – 94% в годовом выражении. Также значительно вырос спрос на товары для дома – 69%, мебель – 61% и бытовое оборудование (плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и т. п.) – 54%.

Средний чек на большинство рассматриваемых товаров увеличился примерно на 15%, а на мебель – на 10%, что свидетельствует о произошедшем росте цен за год. Стоит отметить, что в 2020 году при изучении трат россиян с наступлением дачного сезона аналитики МТС Банка наблюдали снижение среднего чека.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Липецкой области. Учитывались платежные операции в январе-апреле 2020-2021 годов в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.