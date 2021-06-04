Металлург Дмитрий Данилов стал победителем акции «Трудовая слава молодёжи Липецка»

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Газовщик коксохимического цеха НЛМК Дмитрий Данилов вошёл в число победителей акции «Трудовая слава молодёжи Липецка». В этом году за право войти в десятку лучших молодых специалистов боролись 20 человек. Среди них педагоги, медработники, водители, слесари, механики. У каждого конкурсанта профессиональные успехи и активная жизненная позиция.

Дмитрий Данилов стипендиат НЛМК, победитель профессионального конкурса «Лучший газовщик коксовых печей», а также автор около 30 принятых на техническом совете комбината инициатив, в том числе с экономическим эффектом. На своем участке он также отвечает за охрану труда, а после курсов по эффективному производству стал наставником для молодых специалистов.

В этом году акция «Трудовая Слава молодежи Липецка» проходит в одиннадцатый раз. Победители получат дипломы и премии, а их наставники - благодарственные письма.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-службы НЛМК.