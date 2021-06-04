Липецкая область заключила соглашение с ВЭБ.РФ и Росводоканалом

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На Петербургском международном экономическом форуме глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заключил с ВЭБ.РФ и Росводоканалом соглашение о сотрудничестве в реализации проектов государственно-частного партнёрства в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. От имени государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и ведущего частного оператора ГК «Росводоканал» документ подписали заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун и генеральный директор Росводоканала Антон Михальков.

Соглашение подписано в рамках совместной работы по проектам модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Липецкой области и определяет общий порядок взаимодействия между сторонами при проработке проектов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории региона.

Основной целью сотрудничества сторон является привлечение внебюджетных инвестиций для масштабной модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, повышения качества предоставляемых населению услуг, создания комфортной городской среды и улучшения экологии за счёт внедрения передовых технологий производства, а также развитие перспективных территорий за счёт подключения объектов капитального строительства к сетям ВиВ.

Ранее представители Липецкой области посетили предприятие Росводоканала в Тюмени, чтобы познакомиться с результатами концессионного сотрудничества крупнейшего частного оператора и правительства Тюменской области.

«В настоящий момент мы вместе с ВЭБ.РФ и Росводоканалом работаем над проектом модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка, формируя общие отраслевые подходы, которые в дальнейшем можно было бы применить в других муниципальных образованиях Липецкой области. Это позволит вывести качество услуг для населения на принципиально новый уровень, а также поддержать перспективное строительство в области в части обеспечения коммунальной инфраструктурой», – прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

В декабре 2020 года государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ГК «Росводоканал» учредили совместное предприятие для создания национального оператора ЖКХ, основной задачей которого является системная модернизация структуры водопроводно-канализационного хозяйства страны.

«Одной из ключевых государственных задач является обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде. Государственно-частное партнёрство является одним из наиболее эффективных инструментов решения такой задачи, позволяющим привлечь в отрасль долгосрочное внебюджетное финансирование и вывести коммунальную инфраструктуру на целевые показатели качества, надёжности и энергоэффективности. Работая с регионами, мы готовы в полной мере реализовать государственный мандат ВЭБ.РФ и обеспечить прозрачный, публичный и понятный механизм для всех участников и, в первую очередь, для населения», – заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Предприятия Росводоканала уже обеспечивают доступ к чистой воде для 5,9 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Орске и Тюмени. На долю ГК «Росводоканал» приходится 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. В рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ планируется масштабировать деятельность оператора за счёт заключения концессионных соглашений.

«Наша основная задача – принести новое качество коммунальных услуг в регионы, дать жителям почувствовать позитивные изменения как можно быстрее. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы уровень жизни населения и состояние окружающей среды соответствовали лучшим мировым стандартам. Мы намерены развивать государственно-частное партнёрство в интересах людей, обеспечивать последовательную и масштабную модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в регионах», – рассказал генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.