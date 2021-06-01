Кредитный рейтинг банка «Открытие» растет

Это стало итогом улучшения качества активов вследствие снижения объема проблемных и непрофильных активов на балансе банка. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В своем заключении «Эксперт РА» отмечает, что умеренно высокая оценка рыночных позиций банка «Открытие» обусловлена широкой географией, масштабами и активными темпами роста его бизнеса. Активы банка за 2018-2020 годы выросли на 46% против 32% в среднем по рынку за аналогичный период. Также отмечается, что реализация трехлетней стратегии позволила банку укрепить конкурентные позиции в кредитовании корпоративных клиентов и розничных клиентов, нарастить пассивную базу.

Комфортная позиция по капиталу при приемлемой операционной эффективности, по мнению рейтингового агентства, определяется тем, что на фоне активного роста кредитного портфеля банк поддерживает комфортный запас капитала. Повышена оценка качества активов банка «Открытие», а корпоративный кредитный портфель банка, по мнению агентства, характеризуется удовлетворительной отраслевой диверсификацией.

Агентство подчеркивает, что банк соблюдает нормативы чистого стабильного фондирования и краткосрочной ликвидности, действующие в отношении системно значимых кредитных организаций, и имеет комфортный запас балансовой ликвидности, а также широкие возможности ее привлечения.