В Липецке суд полностью оправдал бывшего заключенного «вора в законе»

"Вора в законе" признали невиновным Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке огласили приговор известному в криминальных кругах уроженцу Грузии Тенгизу Гигиберия, который обвинялся по статье 210.1 УК – занятие высшего положения в преступной иерархии. Данная статья появилась в кодексе в апреле 2019 года, после чего и предъявили обвинение 48-летнему «вору в законе».

Следствие вменяло Гигиберия пропаганду «воровских идей» среди заключенных, извлечение имущественной и другой выгоды из статуса «вора в законе», участие в криминальных спорах и решении их «по понятиям». Также по версии следствия, подсудимый исходя из криминальной идеологии создавал благоприятные условия для определенных заключенных и подследственных.

От криминального статуса подсудимый не отказывался.

– Да, я коронован, да, я вор, но тех действий, которые вменяются в вину, я не совершал, – заявил на суде Гигиберия.

По мнению суда, вменяемые «вору» действия совершались задолго до того, как в уголовный кодекс ввели статью 210.1 – начиная с 1997 года. Суд счел, что обвинение не предоставило доказательства криминальной деятельности подсудимого после апреля 2019 года. А закон обратной силы не имеет.

В суде установили, что с момента введения статьи, «вор» сидел в одиночной камере с видеослежкой и глушилками, ел и гулял отдельно ото всех заключенных, то есть преступным миром управлять не мог. По поводу «воровского статуса» в пресс-службе Липецкого областного суда пояснили, что официальной процедуры отказа от звания «вора в законе» действующее законодательство не предусматривает. Неофициально «раскороноваться» он тоже не мог, так как сидел в тюрьме.

В итоге признавшегося Тенгиза Гигиберия оправдали за отсутствием состава преступления. Его освободили из-под стражи в зале суда.