Добро пожаловать в Белгородский госуниверситет!

Вуз ежегодно выпускает более пяти тысяч специалистов самых разных профессий.

В 2021 году университет предоставляет 8000 мест для абитуриентов, в том числе, 3654 места на бюджетной основе. Наибольшее их количество - на инженерных, педагогических, медицинских направлениях. Дополнительно к почти 180-ти направлениям подготовки по программам высшего образования НИУ «БелГУ» запускает новые программы для бакалавров и магистрантов под задачи научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

И, как подчеркивает ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, в целях повышения качества подготовки студентов, вуз расширяет взаимодействие с российскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами и университетами, привлекая к образовательной деятельности их ведущих учёных.

В этом году совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова в институте фармации, химии и биологии Белгородского госуниверситета разработана новая программа «Системная биотехнология». Лаборатории для студентов оснащены новейшим оборудованием, в том числе закупленным в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Практическая подготовка магистрантов будет осуществляться на предприятиях индустриальных партнёров вуза.

Востребованы на образовательном рынке и запускаемые в институте фармации, химии и биологии уникальные магистерские программы: «Генетика и селекция», разработанная совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ, а также «Инжиниринг функциональных продуктов питания», разработанная совместно с МГТУ им. К.Г. Разумовского. К слову, в совместной реализации этой образовательной программы заинтересованы и вузы-партнёры НИУ «БелГУ» в Китае - в частности, Дэчжоуский

Обучая студентов, вуз сотрудничает с ведущими учеными и университетами России и мира.

Две инновационные программы подготовки инженеров-управленцев нового формата открываются в институте инженерных и цифровых технологий. 18 бюджетных мест выделено на программы бакалавриата «Системный анализ и управление» и «Инноватика». На еще одно перспективное направление бакалавриата - «Техносферная безопасность» - в этом году выделено 50 бюджетных мест. Прогнозируется спрос абитуриентов и на образовательную программу «Ландшафтная архитектура» - в 2021-2022 году на это направление выделено 50 бюджетных мест.

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