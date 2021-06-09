"В рубашке родился": Кабардинские спасатели рассказали, как доставали липецкого альпиниста из расщелины на Эльбрусе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Фото: принтскрин видео.

Понедельник 7 июня липчанин Денис запомнит на всю жизнь. В этот день 37-летний мужчина, можно сказать, заново родился. При восхождении на Эльбрус на высоте 4900 метров он провалился в расщелину. Житель Липецка избежал не только серьезных травм, но и обморожения, хотя пробыл в ледяном капкане более 4 часов при -20 градусах.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, альпинистов было двое - Денис и его приятель из Самары. Они зарегистрировали свой маршрут. Липчанин сам сообщил спасателям о падении около 16.30 часов. Каким-то чудом его телефон поймал сеть. Но назвать точные координаты мужчина не смог.

До предполагаемого местонахождения пострадавшего сотрудники МЧС добирались около 3 часов. Сначала по канатной дороге, затем пересели на ратрак. После спасатели шли пешком. Замначальника спасательного отряда Альберт Хаджиев признался, что операция могла пройти быстрее, если бы не погодные условия. В горах была метель и практически нулевая видимость. Это осложняло поиски, как и отсутствие точных координат - на участке, где предположительно находился липчанин, большая зона трещин.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Фото: принтскрин видео.

Здесь спасателям помог второй альпинист. Сначала мужчина из Самары оставался рядом с другом, поддерживая его. Затем он пошел навстречу членам отряда и сориентировал их. У расщелины, куда провалился Денис, он поставил ледоруб, как опознавательный знак. По нему спасатели и нашли беднягу.

Оказалось, что липчанин упал на так называемую "полку" - выступ в расщелине. Он находился на глубине около 12 метров, хотя сама трещина уходила вниз еще на 40-50 метров. Спасатели достали Дениса с помощью снаряжения и доставили на поляну "Азау" к подножию Эльбруса к 22.10. Там передали сотрудникам скорой помощи.

- Такие случаи не редкость, - поделился с "КП-Липецк" Альберт Хаджиев. - Но я вам скажу так - Денис в рубашке родился. У него телефон работал в трещине, хотя на Эльбрусе связь неустойчива. И упал он на полку. Это огромное везение, ведь мог провалиться ниже.

Пострадавшего доставили в Эльбрусскую центральную районную больницу, где детально обследовали. К счастью, турист не получил серьезных травм, только ушибы. Пока липчанин остается под наблюдением медиков.