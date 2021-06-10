Игорь Маковский провел Штаб «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Твери

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На заседании Штаба генеральный директор Обществ подвел предварительные итоги реализации масштабного комплекса мероприятий по приведению к нормативному состоянию электросетей 6-10 кВ на территории Тверской области.

До конца июня усиленная группировка бригад и спецтехники энергетиков завершит расчистку 6035 километров линий электропередачи (ЛЭП), проведет обрезку крон и вырубку деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, перетяжку провода, выправку опор. На сегодняшний день полностью выполнены и приняты филиалом «Тверьэнерго» 85% работ. Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» потребовал неукоснительного соблюдения сроков выполнения всех запланированных мероприятий.

В ходе заседания Штаба также рассмотрели меры по повышению надежности электроснабжения жителей в Тульской, Костромской и Нижегородской областях. В частности, директора филиалов подробно доложили об организационных и технических мероприятиях, которые будут реализованы в ближайшие месяцы. Они касаются проведения расчистки и расширения просек в охранных зонах ЛЭП с заменой неизолированного провода на СИП, приобретения дополнительной специальной техники и приборов, которые позволяют выявлять места повреждения на линиях электропередачи, развития цифровой радиосвязи и модернизации системы сбора и передачи информации об отключениях. Особое внимание было уделено совершенствованию взаимодействия с органами исполнительной власти регионов и муниципалитетов.

Также генеральный директор энергокомпаний поручил проанализировать участие сотрудников филиалов Обществ в ремонтных работах на территории Тверской области и подготовить материалы для представления к ведомственным наградам особо отличившихся работников.

«В этом году энергетикам неоднократно приходилось сталкиваться с аномальными погодными явлениями. Очень важно, чтобы энергоснабжение населенных пунктов все меньше зависело от стихии. Запланированные мероприятия позволят не только снизить количество технологических нарушений, но и повысить оперативность действий нашего персонала в ходе аварийно-восстановительных работ», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»