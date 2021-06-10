Развитие города обсудила Евгения Уваркина с депутатом Госдумы Николаем Борцовым

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Рабочая встреча депутата Государственной думы от Липецкой области и мэра города была посвящена вопросам развития, повышения качества жизни и улучшения инфраструктуры областного центра.

Вначале глава города Евгения Уваркина сообщила о результатах уже проведённой в Липецке работы. В частности, она отметила, что в областном центре появились новые точки притяжения. Четыре парка – Металлургов, Нижний, Победы и Быханов сад – стали наполнены новыми смыслами благодаря реконструкции. Кроме того, в областном центре велись работы по строительству жилья, возведению социальных объектов – школ и детских садов, ремонту дорог. В результате по итогам 2020 года эксперты признали Липецк комфортным для жизни – Индекс качества городской среды в областном центре составил 210 баллов из 360. Это четвёртое место в ЦФО.

- Ещё более амбициозные задачи мы ставим на будущее. В планах – создание необходимой инфраструктуры в границах так называемого «зелёного ядра». Сейчас ведём работы по преображению Центрального пляжа, обустройству фестивальной площадки на острове, но необходимо двигаться дальше, планируем создать гребной центр на левом берегу реки Воронеж и открыть современный концертный зал на базе Дворца молодёжи «Октябрь». К сожалению, без федеральных средств мы не осилим эти проекты, - сообщила Евгения Уваркина.

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Николай Борцов заверил, что продолжит поддерживать Липецк и проекты по его развитию на федеральном уровне.

- Понимаю, как важно для муниципалитетов, и в частности Липецка, участвовать в различных национальных проектах, ведь зачастую местные бюджеты весьма ограничены и их средств хватает лишь на решение первоочередных проблем. Поэтому обещаю вам всестороннюю поддержку, - отметил депутат Государственной думы.

В завершение встречи Евгения Уваркина и Николай Борцов обсудили проведение ежегодного праздника выпускников «Липецкие зори», который из-за пандемии был под угрозой отмены, но теперь, по согласованию с Роспотребнадзором и региональными властями, состоится 25 июня на Соборной площади. Депутат Государственной думы отметил, что поддерживает идею проведения праздника в классическом формате, так как для многих одиннадцатиклассников это самый ожидаемый день за долгие годы учёбы. Чтобы поддержать выпускников, вступающих во взрослую жизнь, и поздравить их, он решил организовать салют.

Фото: пресс-служба администрации г. Липецка.