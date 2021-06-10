«Милосердие» подарило липецкой пенсионерке душевую кабину

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Для 80-летней Валентины Емельяновой душевая кабина — не предмет роскоши. Острая необходимость. По состоянию здоровья пенсионерка не могла принимать водные процедуры в обычной ванне без посторонней помощи. Просьбу фонд «Милосердие» не оставил без внимания.

- Благодарна людям, которые обратили внимание на меня, оказывают помощь мне. Бесплатную. Фонд «Милосердие» приехал ко мне, они купили мне душевую кабину. Бесплатно установили, я так рада, - делится своими эмоциями пенсионерка Валентина Емельянова.

У Валентины Емельяновой непростая судьба. Еще младенцем вместе с семьей она попала в немецкий концлагерь в Гжатске. В Липецке оказалась спустя много лет. Долгое время жила в общежитии с удобствами на этаже. Условия проживания помог улучшить предприниматель из Костромы — подарил квартиру. А благотворительный фонд помогает обустроиться на новом месте. Ей привезли и установили современную душевую кабину.

- Будем продолжать помогать, мы ее не оставим. Наша сотрудница буквально уже с ней сдружилась, уже тут такие добрые человеческие отношения сложились, - говорит директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Сейчас в «однушке» есть все, что нужно для комфортной жизни. Но больше всего Валентина Емельянова рада новой душевой.

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