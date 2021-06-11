Донорству коронавирус не помеха

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О том, как в условиях пандемии COVID-19 работает Липецкая областная станция переливания крови, нам рассказал главврач ЛОСПК Игорь Мурузов.

- Игорь Васильевич, из-за коронавирусной пандемии в ряде регионов заметное снижение донорской активности. Какая ситуация в Липецкой области?

- Благодаря быстрому реагированию и своевременно принятым мерам в период пандемии ситуация осталась стабильной, активность доноров не уменьшилась. Мы организовали индивидуальную работу с донорами по телефону и через социальные сети. Активную помощь и поддержку проявили волонтёры, общественные активисты и руководители ведомств, которые личным примером показали возможность безопасной сдачи крови и её компонентов в период пандемии. Такая сплочённость работы позволяет в полном объёме обеспечивать все медицинские организации области необходимыми компонентами крови и привлекать новых доноров.

- Каков сегодняшний потенциал, возможности ЛОСПК? Работают ли выездные бригады?

- Работаем в плановом режиме, выполнение плана по госзаданию идет успешно. За 5 месяцев текущего года уже выполнено 14362 донаций (42,2 % плана на 2021 г.). В зависимости от потребности медицинских организаций корректируем объем заготавливаемых компонентов крови. Сейчас, к примеру, увеличена заготовка тромбоцитов, эритроцитов и снижена заготовка плазмы. Активно используем и выездную форму работы. Ежемесячно наша бригада осуществляет до 16 выездов в различные районы области. В текущем году там принято 2 671 доноров, из которых 2 404 сдали кровь или её компоненты, что составляет 15,8 % от общего количества доноров. А 179 донорам в выездных условиях проведен аппаратный плазмаферез.

- Как налажена работа с донорами в эпидемической обстановке? Какие меры безопасности при сдаче крови?

- У нас усилен эпидемиологический режим, соблюдаем все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно рекомендациям Минздрава ограничен прием доноров старше 60 лет, расширена предварительная запись по телефону, интернет, терминал, отработана маршрутизация доноров. Мы неуклонно следуем принципу безопасности и прохождения донорства в комфортных условиях, в работе используются только индивидуальные расходные материалы. Постоянно поддерживаем с донорами обратную связь – нам важно знать их мнение для улучшения своей работы. По просьбе доноров на станции создали зону Wi-Fi, запустили новый сайт, активно используем сотовую связь, социальные сети. Мы регулярно проводим «Дни открытых дверей» и всегда открыты для общения.

- Делают ли забор крови у тех, кто переболел коронавирусом?

-Заболевание коронавирусом является временным отводом от донорства. После лёгкой формы заболевания вернуться в донорство можно через 30 календарных дней после выздоровления. Лица, переболевшие COVID-19 в средне-тяжёлой и тяжёлой форме течения заболевания, могут сдавать кровь и её компоненты только через 120 дней после выздоровления.

С января текущего года мы проводим заготовку плазмы у лиц, переболевших коронавирусной инфекцией и имеющих антитела. В таких случаях донором плазмы можно быть не ранее чем через 14 дней после исчезновения клинических симптомов и отрицательного результата тестирования на РНК вируса в мазке.

- Какие сегодня требования для тех, кто хочет стать донором? Есть ли противопоказания?

-Стать донором может практически любой здоровый гражданин РФ от 18 лет и весом более 50 кг. Иностранные граждане должны документально подтвердить проживание на территории РФ не менее одного года.

Существуют определённые медицинские временные и постоянные противопоказания к донорству крови и ее компонентов. Это касается и приема лекарственных препаратов, и ряда заболеваний. Весь перечень противопоказаний, рекомендации представлены на нашем сайте donor48.ru.

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Владимир КУЛИК.