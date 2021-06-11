«Ростелеком» определил победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»

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«Ростелеком» подвел итоги X конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который прошел при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании SchneiderElectric в России) и группы «Интерфакс».

Всего в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»приняло участие более 1 500 региональных журналистов и блогеров, освещающих темы внедрения новых технологий, инновационных разработоки цифровых трендовв сферах ИТ и телекоммуникаций.

Из 3 169 предложенных на конкурс материалов допущены 2 584. Наибольшее количество работ поступило из Южного (665 работ), Центрального (578) и Приволжского федеральных округов (482). Самыми популярными номинациями традиционно стали«Интернет-СМИ» (1 045 публикаций), «Радио и ТВ»(483 сюжета) и «Печатная пресса»(388 материалов). В номинации «Социальные медиа» представлено более 170 постов, в спецноминации «Кибербезопасность» — 74 материала, в спецноминации «Цифровой регион» — 423 работы.

«В 2020 году пресс-служба Минцифры России получила 1,5 тысячи запросов СМИ, в том числе от региональных медиа. Мы заметили, что телеканалы чаще всего интересовались двумя проектами, которые реализуются в рамках национальной программы ”Цифровая экономика”— суперсервисом ”Вуз онлайн” и подключением к интернету социально значимых объектов. Мы их называем СЗО — это фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы госвласти и местного самоуправления и др. Интернет-издания и печатная пресса чаще спрашивали нас о портале госуслуг и защите персональных данных пользователей. Мы с коллегами из пресс-службы Минцифры России благодарны журналистам за интерес к темам ИТ, связи, цифровизации госуправления, за профессиональные публикации и сюжеты, из которых зрители и читатели могли получить актуальную и верифицированную информацию», — отметила пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

«В этом году внимание журналистов и блогеров, в первую очередь, привлекли актуальные для общества темы онлайн-образования и цифровизации медицины. Многие материалы, представленные на конкурс, были посвящены электронной коммерции, кибербезопасности, цифровым технологиям для удаленной работы и умным сервисам. Наметившиеся тенденции на усиление роли ИТ-индустрии во всех сферах четко прослеживаются в региональных изданиях. Неслучайно в качестве главного приза мы выбрали поездку на Сахалин: увидеть, как технологически развивается самый удаленный островной регион России победители конкурса смогут уже этой осенью», — сказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

«Как член жюри других общефедеральных конкурсов считаю необходимым отметить высокий профессиональный уровень подавляющего большинства работ. Материалы было интересно читать и смотреть, спасибо всем участникам! Очень радует, что профессиональных, думающих и конструктивных журналистов со временем не становится меньше!» — заявил главный редактор сайта Interfax.ru, член жюри конкурса Алексей Гапеев.—”Интерфакс” освещает деятельность основных сфер экономики, включая телекоммуникации. Нам важно знать, чем живет отрасль, с какими проблемами сталкивается. География конкурса охватывает всю территорию страны и совпадает с географией информационного агентства, что также объясняет интерес нашего участия в проекте».

«Мы с радостью отметили многообразие работ в спецноминации ”Кибербезопасность”: некоторые участники не побоялись углубиться в технические детали, кто-то постарался дать практические рекомендации, а кто-то рассмотрел вопрос с точки зрения кадрового потенциала. Мы надеемся, что созданные в рамках конкурса материалы вдохновят журналистов по всей России на дальнейшее исследование промышленной кибербезопасности, что в свою очередь позволит сформировать базу общедоступной и надежной информации по этой актуальной теме», — прокомментировал заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию SchneiderElectric в России и СНГАрмен Бадалов.

Остров Сахалин посетят участники, занявшие первые местав основных номинацияхнафедеральном этапе, и победители спецноминаций.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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Фото предоставлено «Ростелеком»