День России 2021 в Липецке: 12 школьникам вручили первые паспорта

В Липецке празднуют День России Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту субботу, 12 июня, в Липецке празднуют День России. Мероприятия стартовали утром. В 9.30 в Гагаринском сквере к памятнику Юрию Гагарина возложили цветы. В акции участвовали не только руководители мэрии, горсовета, а также российский космонавт, Герой России и уроженец Липецкой области Сергей Трещев. Напомним, что 2021 год объявлен в России годом науки и технологий. А с момента полета Юрия Гагарина в космос прошло 60 лет. Кроме того, 12 июня 2004 года сформировали авиационную группу высшего пилотажа "Соколы России". Поэтому сегодняшняя дата особенно важна для города.

В Липецке празднуют День России Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Затем празднование переместилось на липецкое Городище. Там собрались более тысячи липчан. Волонтеры развернули возле сцены огромное полотнище российского флага размером 30 на 3,5 метра. Под звуки Липецкого духового оркестра над Городищем подняли флаг. Юным липчанам вручили их первые паспорта. Главный документ получили 12 школьников. Все ребята хорошо учатся, а также занимаются спортом и творчеством.

В Липецке празднуют День России Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Официальная часть мероприятия завершилась мотопробегом. Колонна стартовала от Городища, с флагами проехала про проспекту Победы, улице Московской и вернулась к первоначальной точке.

Вечером в парках и у Домов культуры Липецка пройдут концерты. Подробности здесь.