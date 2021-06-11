День России 2021 в Липецке: куда сходить в праздничный день

В Липецке в День России организуют концерты и мотопробег Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту субботу, 12 июня, в Липецке отметят День России. В 10.00 на липецком Городище состоится традиционная церемония поднятия флага. После торжественной части св 10.30 стартует мотопробег. Колонна проедет от Городища по проспекту Победы до памятника Танкистам, затем по улице Московской к первоначальной точке.

Вечером в парках и ДК города пройдут праздничные концерты. На Городище организуют программу "Россия молодая". В парке Победы в 18.00 выступит духовой оркестр Дома музыки. Также на сцену выйдут участники проекта "Уличный артист". В 19.00 начнется программа "Забытые мелодии". В 2.00 - "Ретро-шлягер".

В 18.00 в Быхановом саду липчан ждут ученики проекта "Школа рока". В это же время в Нижнем парке пройдет музыкальный лекторий Липецкой филармонии. В 19.00 прозвучат хиты прошлых лет. Также концерты состоятся на сценах у Городского дворца культуры, ДК "Рудничный", "Матыра" и "Луч".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже в эту пятницу с 16.00 на центральных улицах Липецка раздадут более 3 тыс. бело-сине-красных ленточек. Волонтеры также будут стоять в Быхановом саду, на Театральной площади, в парках и площади Победы. Напомним, что в День России ограничили продажу алкоголя.