Павел Путилин: Вопросы здравоохранения в приоритете, расслабляться рано

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Объем доходов вырос на 3 млрд. 391 млн. рублей. Казна пополнилась за счет поступления налога на прибыль организаций (2 млрд. 600 млн. рублей), а также за счет поступления средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ (791 млн. рублей).

- Наш регион постепенно отходит от пандмемийного шока. Но угроза коронавируса еще не потеряла своей актуальности. Поддержка здравоохранения региона, по-прежнему, в приоритете. Расслабляться рано - нужно быть готовыми к любому развитию событий. Особое внимание следует уделить выполнению государственной задачи по массовой вакцинации жителей, - рассказал спикер облсовета Павел Путилин.

Так, из федерального бюджета дополнительно направлено 34,5 млн. рублей на приобретение лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса болезни амбулаторно. Кроме того, почти 112 млн. рублей выделено медучреждениям в качестве дополнительного финансового обеспечения. Еще почти 683 млн. рублей дополнительно направлено на сферу здравоохранения из региональной казны: на приобретение оборудования для больниц и поликлиник (49,6 млн. рублей), на капитальный ремонт учреждений здравоохранения (335 млн. рублей), приобретение лекарств для льготников (30 млн. рублей). Кроме того, на софинансирование строительства операционного блока онкодиспансера в Липецке выделено еще 192 млн. рублей.

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В рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий регион получил дополнительно - 293 млн. рублей. Средства направляются на завершение строительства детского сада в селе Хлевное, на строительство школьного корпуса в поселке Ключ жизни Елецкого района и реконструкцию школы номер 3 в Лебедяни. Для создания и модернизации спортивных объектов регион получил 51 млн. рублей. Почти 45 млн. рублей предусмотрено на строительство новой школы в селе Пятницкое Измалковского района. 29 млн. рублей – на создание дополнительных мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет.

Кроме того, объем расходов областного бюджета увеличился на 2 млрд. 200 млн. рублей за счет дополнительного поступления налога на прибыль организаций и доходов от оказания платных услуг.

Управление строительства и архитектуры получило 250 млн. рублей на ремонт школ и 100 млн. рублей на реализацию жилищных программ.

Около 295 млн. рублей поступит управлению ЖКХ. Средства выделены на субсидии организациям, осуществляющим водоснабжение и водоотведение (226 млн. рублей). Кроме того, 40 млн. рублей - местным бюджетам на реализацию программ по благоустройству территорий. 20 млн. рублей предусмотрены на приобретение жилья детям-сиротам.

Предусмотрены дополнительные средства на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, на приобретение 2 пожарных автомобилей и развитие в нашей области системы оповещения в целях безопасности жителей. Также средства направлены на организацию фиксированного широкополосного доступа в Интернет в маленьких селах, где живут не больше 500 человек.

Парламентарии большинством голосов поддержали изменения в главный финансовый документ региона. С учетом внесенных поправок областной бюджет на 2021 год по доходам составит 71 млрд. 746 млн. рублей, по расходам – 76 млрд. 698 млн. рублей. Дефицит 4 млрд. 953 млн. рублей.

Лия МУРАДЬЯН. Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.