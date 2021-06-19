На Ставрополье задержали куратора «групп смерти», по чьей вине погибли липецкие подростки

Подростков толкнул на смерть 19-летнйи парень Фото: Личная страница Вконтакте

Организатора группы смерти, который причастен к гибели подростков в Липецкой области, задержали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Трагедия произошла в начале июня, когда с разницей в три дня в Липецкой области погибли двое несовершеннолетних. 11 июня не стало 14-летней школьницы, она перед смертью записала видео, где рассказала о группе смерти, назвала количество участников и имя 16-летнего парня, который погиб 14 июня. По словам общих знакомых, ребята встречались.

Как сообщает пресс-служба управления, подозреваемый – 19-летний житель Ессентуков. По версии следствия, именно он создал ряд групп в мессенджере, где участники проходили различные задания и попадали в психологическую ловушку. Организатор критиковал родителей, семью, друзей подростков, пропагандировал депрессию, насилие к окружающим и предлагал опасные способы для выхода из сложных ситуаций.

– «Установлено 2 подростка, состоявших в «группах смерти», которые, выполняя изощренные задания задержанного, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области», – говорится с сообщений СК РФ.

Лишившего жизни ребят негодяя вычисляли опытные сотрудники следственного управления, Криминалистического центра СКР, МВД и ФСБ России. В 10 регионах России прошли обыски, нашли и допросили более 50 подростков, которые состояли в группах смерти, а также широкий круг свидетелей.

Ставропольцу уже предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК – убийство двух или более лиц. Расследование продолжается, за двойное убийство обвиняемому грозит до 20 лет колонии.