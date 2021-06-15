В Липецкой области с разницей в три дня покончили с собой двое подростков

Парень и девушка погибли с разницей в три дня Фото: Личная страница Вконтакте

Ужасная трагедия произошла в одном из районов Липецкой области, где с разницей в три дня покончили с собой двое подростков. 11 июня ушла из жизни 14-летняя школьница. Девочка в этом году окончила 8 класс, жила с мамой и бабушкой. Судя по отзывам друзей, школьница была тихая, неконфликтная, училась нормально, особых странностей в поведении, а тем более предпосылок к такому шагу, никто не замечал.

Кто-то знал заранее и пытался предупредить Фото: Скриншот сайта

Предупреждение не восприняли всерьез Фото: Скриншот сайта

Накануне гибели знакомым школьницы в соцсетях пришло тревожное сообщение, что некая Анна (имя изменено) собирается уйти из жизни. Автор описал девочку и просил сообщить ее родителям «если еще не поздно». На тот момент было еще не поздно, но как признались дети, никто в это не поверил. Они просто не восприняли всерьез. В тот же вечер Анны не стало.

Девочка перед смертью записала видео для мамы: попрощалась, сказала, что любит и рассказала о неких «группах смерти», которые страшнее предыдущих.

– Мне разрешили записать последнее видео, – говорит сквозь слезы Анна. – Начинается новая волна, будет много жертв, это не кураторы, это нечто большее. Пожалуйста, распространите эту информацию, чтобы это остановили. Я играла, нас 524 человека, по Липецкой области – 105 человек, которые могут умереть. Мне пришлось умереть раньше из-за Алексея (имя изменено), он все рассказал. Я морально не готова к этому, у меня закончилось время.

Гибель парня шокировала знакомых Фото: Скриншот сайта

А через три дня, 14 июня, не стало 16-летнего парня с тем же именем, друга Анны. Парнишка ушел из жизни тем же путем. По словам общих друзей, ребята встречались. Алексей активно занимался спортом, вел здоровый образ жизни и пользовался популярностью у сверстниц. Анну видели в школьном лагере за день до трагедии, девочка казалась веселой и в хорошем настроении.

Подросток покончил со собой тем же путем Фото: Скриншот сайта

На данный момент инцидентом занимается СК на транспорте. Информация о возможных следующих жертвах, о чем девочка сказала на видео, проверяется. Вместе с тем в мессенджерах педагоги сообщают, что состоящих в «группах смерти» школьников, пока не установили. Родителей предупреждают об опасности и просят проверять соцсети детей.

– «Будьте бдительны, в социальных сетях появилась информация, угрожающая психике и здоровью детей, которая может спровоцировать необдуманные и непоправимые поступки. Рекомендации родителям: обратите внимание, изменилось ли поведение ребенка (замкнулся, эмоционально неуравновешен). Осмотрите, не появились ли порезы или символы на теле ребенка. Постарайтесь минимизировать в ближайшие дни доступ к гаджетам и сети Интернет. Займите ребенка делами, организуйте активный летний отдых, больше общайтесь, разговаривайте с детьми, не оставляйте их без присмотра. Обратите внимание на аватарку вашего ребенка в соцсетях. В случае обнаружения признаков, которые вызывают у вас беспокойство, сообщите классному руководителю», – говорится в сообщении.