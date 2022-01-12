«Стальное дерево» помогает растить будущих звёзд белгородского футбола

.

Оно поможет им достичь более высокого уровня подготовки. Это стало возможным благодаря грантовой программе "Стальное дерево", которую поддерживает благотворительный фонд "Милосердие".

В прошлом году жительница Старого Оскола Екатерина Поспелова стала победительницей программы. Она предложила помочь в оснащении местной федерации футбола специальным оборудованием, которое повысит эффективность тренировок юных спортсменов.

.

На средства гранта «Стального дерева» приобрели интеллектуальную систему SmartSpeed. Комплект оборудования включает беспроводные ворота для установки на поле и специальные идентификационные браслеты для контроля активности игроков. С помощью специальной программы тренерский штаб видит объективные показатели о сильных и слабых сторонах каждого спортсмена. На основе анализа этих данных создается индивидуальный план тренировок, который позволяет скорректировать нагрузки и добиться наилучших результатов без травм.

.

«Чтобы юные футболисты смогли полностью раскрыть свой потенциал, тренеру необходимо грамотно смоделировать индивидуальные тактические упражнения. Благодаря поддержке «Стального дерева» такие возможности теперь нам дает интеллектуальная тренировочная система. Высокотехнологичное оборудование позволит выработать у подростков выдержку и выносливость, что увеличит шансы юных спортсменов Белгородской области выйти на более высокий уровень мастерства», - комментирует вице-президент старооскольской федерации футбола Александр Лысых.

В городском объединении занимаются футболом более 1000 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Юные футболисты – неоднократные победители областных и региональных первенств, призеры всероссийских чемпионатов среди детских команд.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Старом Осколе с 2018 года. В прошлом году благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, поддержал 20 социально-значимых инициатив активных жителей. На их реализацию направили около пяти миллионов рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».