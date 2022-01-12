Массовая авария в Липецке: на Тамбовской трассе столкнулись 17 машин

По предварительным данным, в Липецке столкнулись 17 машин Фото: принтскрин видео.

В эту среду, 12 января, в Липецке произошла самая массовая авария за последние годы. По предварительным данным, в ДТП попали 17 машин. Происшествие случилось на Тамбовской трассе, недалеко от мусорного полигона "Орлиный лог". Последствия аварии попали на видео. В кадре - помятые легковушки, а также несколько большегрузов, один из которых вылетел в кювет.

Массовая авария в Липецке на Тамбовской трассе Фото: принтскрин видео.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, погибших нет. К счастью, госпитализация тоже никому не потребовалась. Выезжала скорая помощь, медики помогали водителям и пассажирам на месте аварии. Количество пострадавших уточняется.

- В настоящее время там работают несколько экипажей ГИБДД, - добавила замначальника пресс-службы УМВД России по Липецкой области Марина Коробова. - Выясняются обстоятельства, которые привели к ДТП.

Массовая авария в Липецке: столкнулись легковушки и большегрузы Фото: принтскрин видео.

О массовом ДТП уже высказались пользователи соцсетей. Одни обвиняют в аварии лихачей, мол, нужно соблюдать скоростной режим. Другие же упрекнули коммунальщиков, сказав, что следует лучше чистить дороги и посыпать их противогололедными материалами. Напомним, что накануне представители Госжилинспекции и городского департамента ЖКХ проверили, как в Липецке расчищают дворы от снега. К некоторым управляющим компаниям возникли вопросы.

Липчан настоятельно просят быть внимательнее за рулем. В этот понедельник погодные условия не в пользу водителей - метель накрыла областной центр с самого утра. Поэтому нужно быть аккуратнее вдвойне и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения - подбирать оптимальную скорость для конкретных условий, держать дистанцию и тд.