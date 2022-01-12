В Липецке снег с крыши дома скидывали на прохожих

На днях в Липецке проверили работу служб, отвечающих за уборку в городе. Сотрудники региональной Госжилинспекции и городского департамента ЖКХ посмотрели, как расчищают дороги, дворы, крыши домов от наледи и сосулек.

Встрепенулись и управляющие компании, ТСЖ, другие специализированные кооперативы. Так, в минувший вторник, 11 января, в районе ЛТЗ начали сбивать сосульки, свисающие с крыш старых двухэтажек. А на улице Советская специалисты энергично расчищали заваленную снегом дома №73. Их работу даже сняли на камеру. Но не чтобы выставить, как пример, а, к сожалению, наоборот. Мужчины, работавшие на крыше, скидывали снег прямо на прохожих.

Кстати, в Госжилинспекции уже отреагировали на видео, гуляющее по сети. Они сообщили, что проведут обследование. Результаты станут известны в течение 14 дней.