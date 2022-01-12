Специалисты «Липецкэнерго» восстанавливают городские кабельные линии

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» состоялись учения среди бригад по ремонту и монтажу, а также отработке технологии восстановления кабельных линий в стеснённых условиях городской местности и пересечений с инженерными коммуникациями. В ходе их проведения в областном центре отремонтировано 65 кабельных линий.

К учениям привлекались бригады энергетиков, укомплектованные современными средствами и оборудованием, а также электротехническими лабораториями из соседних регионов – «Белгородэнерго», «Смоленскэнерго», «Калугаэнерго» и «Ярэнерго». Интегрирование сил способствовало масштабированию передового опыта и популяризации организационных решений для повышения производительности труда персонала.

Напомним, что одним из наиболее значимых вызовов, с которым столкнулись энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» после консолидации электросетевых активов АО «ЛГЭК», стало большое количество поврежденных кабельных линий 6-10 кВ. С таким количеством выведенных в ремонт линий прохождение ОЗП было невозможно. Для решения данной проблематики были организованы совместные учения энергетиков, инициированные «Россети Центр».

«Специалисты энергокомпании приступили к восстановлению кабельных линий до наступления зимних холодов, чтобы снизить количество возможных технологических нарушений в период неблагоприятных погодных условий», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»