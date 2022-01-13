Умный телевизор по подписке — вместе с кино, сериалами и ТВ от Wink

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Современный HD-телевизор с функцией Smart-TV можно получить, оформив специальную подписку на видеосервис Wink.

В рамках акции пользователям предоставляется в рассрочку на 24 месяца современный телевизор с диагональю 32″ (80см) и разрешением экрана 1366X768 (HD READY). Функция Smart-TV открывает доступ к ТВ-каналам и фильмам без дополнительного оборудования (приставки) — требуется только подключение к интернету. Подключить устройство можно по Wi-Fi, а значит не потребуется прокладка дополнительных проводов по квартире.

«Мы уже привыкли пользоваться подписками — как на контент, так, например, на кофе с собой. Наше предложение может заинтересовать молодые семьи или тех, кто снимает жилье. Можно сразу получить современный умный HD-телевизор вместе с пакетом телеканалов, кино и сериалов. Не надо вкладывать сразу большую сумму, чувствительную для семейного бюджета, или оформлять еще один кредит на покупку телевизора. И меньше счетов для оплаты — нужно делать единый платеж в адрес «Ростелекома». Домашний центр развлечений с Wink можно создать быстро и на комфортных условиях», — отметил директор Липецкого филиала «Ростелекома».

Узнать более подробную информацию и оставить заявку на участие в акции можно на сайте «Ростелекома».

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Фото предоставлено «Ростелеком»