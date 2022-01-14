Депутаты Воронежской облдумы распределили 35,7 млн рублей на мероприятия по благоустройству населенных пунктов в своих округах

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– Финансирование по обращениям воронежцев и органов местного самоуправления распределялось на ремонт мемориалов ВОВ, закупку и монтаж систем уличного освещения, обновление и создание зеленых зон в населенных пунктах, ремонт детских и спортивных площадок, приобретение специализированного оборудования (триммеров, газонокосилок, бензопил, снегоуборочной техники и т.д.). Средства по просьбам граждан также направлялись на опиловку аварийных деревьев, установку водонапорных башен, обустройство родников и общественных колодцев, ямочный ремонт дворов и улиц, приобретение новогодних елок для общественных пространств в микрорайонах, закупку контейнеров для сбора ТКО и оборудование площадок под них, обустройство пешеходных переходов и ремонт мостов, – перечислил направления расходования средств из депутатских фондов председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Данная финансовая поддержка стала дополнением мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (его целью является реализация комплексных проектов благоустройства в населенных пунктах Воронежской области), а также развития системы инициативного бюджетирования в регионе. В рамках первого на благоустройство дворовых и общественных пространств в муниципальных образованиях Воронежской областной Думой было утверждено в бюджете региона на 2021 год почти 1,8 млрд рублей. Средства были направлены на благоустройство 145 дворовых и 54 общественных территорий, а также реализацию 4 проектов-победителей Всероссийского конкурса в Лисках, Боброве, Нововоронеже и Богучаре (их планируется завершить уже в этом году).

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– На реализацию мероприятия «Инициативное бюджетирование» в 2021 году депутатским корпусом было одобрено финансирование в объеме почти 541 млн рублей. Средства направлялись на обустройство территорий муниципальных образований, поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления, а также проектов по поддержке местных инициатив, – напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.