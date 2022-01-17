Специалисты проверили водоемы Липецкой области перед Крещением

Специалисты регионального Роспотребнадзора проверили воду в крещенских купелях и родниках Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили воду из святых источников и родников, а также крещенских купелей. Они взяли 44 пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Оказалось, что вода в некоторых местах не соответствует гигиеническим требованиям: в Меланьине источнике в Ельце - по микробиологическим показателям, в роднике села Измалково - по содержанию нитратов, в роднике поселка Рощинский Чаплыгинского района - по содержанию нитратов, аммиака и жесткости, в Андрееве колодце села Талица Елецкого района - по микробиологическим показателям, в роднике села Дмитриевка Становлянского района - по микробиологическим показателям, в роднике села Каменное Грязинского района - по содержанию нитратов, в роднике села Боровое, села Поддубровка и села Никольское Усманского района - по содержанию нитратов. То есть пода из этих источников не пригодна для питья.

Пробы из водоемов, где организуют крещенские купания, отвечают требованиям безопасности. В том числе в районе Центрального пляжа в Липецке и на пруду 3-его участка ЛТЗ. При этом в управлении регионального Роспотребнадзора не рекомендуют купаться в прорубях и купелях из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу. А также напоминают, что есть множество противопоказаний к тому, чтобы окунаться в ледяную воду. Так, не стоит испытывать судьбу людям с неустойчивой нервной системой, недавно перенесшим грипп, ОРВИ или коронавирус, с онкологическими заболеваниями.