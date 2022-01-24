В приоритете развития НЛМК – «зеленые технологии»

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Развитие промышленного производства неизбежно влечет нагрузку (зачастую чрезмерную) на экологию. И чем мир цивилизованней, тем воздух загазованней. Но заботу об окружающей среде нельзя «откладывать до понедельника».

О том, как крупнейшему металлургическому предприятию в решении экологических проблем помогают «зеленые технологии», рассказывает начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

На протяжении многих лет экологические приоритеты у комбината, как он отметил, одни: максимальное снижение воздействия на окружающую среду.

- Этого мы достигаем установкой высокоэффективного оборудования по очистке отходящих газов, вовлечением в производственный процесс вторичных ресурсов, снижением уровня шума и потреблением воды. Мероприятия дорогостоящие – свыше 67 млрд рублей за последние 5 лет было потрачено на инвестиции в экологию.

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- Сергей Николаевич, и какие наиболее крупные проекты удалось реализовать?

- Самый важный из них, на мой взгляд – строительство комплекса по безводному охлаждению шлака доменного цеха №1. Это та самая шлакообработка с запахом сероводорода. В конце 2020 года мы полностью перешли на безводное охлаждение шлака, снизив тем самым эмиссию сероводорода в 3,5 раза (жители это почувствовали). Но самое главное – мы убрали запах, дышать стало комфортнее. За последние годы на комбинате были капитально отремонтированы 2 домны и установлено самое современное газоочистное оборудование. Были реконструированы 2 конвертера – это позволило достичь эффективности по очистке пыли свыше 99%. Сейчас у нас реализуется 2 масштабных мероприятия – реконструкция воздухонагревателя доменной печи №4 и строительство утилизационной теплоэлектроцентрали, работающей на вторичных газах.

Только эти два проекта позволят сократить эмиссию веществ на 11 тыс тонн или 4%, и эмиссию парниковых газов на 650 тыс тонн.

- Каково сегодня влияние комбината на экологию региона?

- Уже в 2014 году Липецк достиг низкого уровня загрязнения атмосферы. И хотя наш город еще входит в зону повышенного экологического влияния (наряду с 11 городами), этот список именно характеризует повышенную промышленную нагрузку. Сегодня Липецк не входит в перечень наиболее загрязненных городов (их более 20), который формируют официальные структуры Росгидромета. Напротив, если сравнить нас с другими городами с металлургическим производством, можно смело утверждать, что Липецк – самый чистый металлургический центр в России.

- По масштабным планам нацпроекта «Экология» переход на наилучшие технологии снизит объем эмиссии в атмосферу на 20%. Как и за счет чего комбинат будет сокращать эмиссию?

- Задачи, декларируемые в федеральном проекте «Чистый воздух», наш город достиг еще 7 лет назад, и с этого времени у нас низкий уровень загрязненности. Но мы не будем на этом останавливаться, приведу показательный пример. Несколько лет назад в коксохимическом цехе была проведена реконструкция системы улавливания и переработки химических продуктов. В результате эмиссия по основным источникам от коксохимического цеха была сокращена более чем в 2 раза. Мы запланировали и дальнейшие инвестиции – в рамках новой Экологической программы планируем как раз достигнуть тех -20%, которые Вы упомянули.

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- Как НЛМК взаимодействует с Росприроднадзором? Если подробнее - о проектах, которые входят в программу «Чистый воздух»?

- Наше взаимодействие продуктивно, сотрудники комбината живут в Липецке, и мы заинтересованы, чтобы вокруг была благоприятная окружающая среда. В 2019 году между НЛМК, Росприроднадзором, Минприроды и администрацией Липецкой области было подписано 4-х стороннее соглашение, по которому комбинат обязуется реализовать 9 масштабных природоохранных проектов, затратив на это свыше 110 млрд рублей. К настоящему времени в Липецке полностью реализовано шесть из девяти запланированных до 2024 года мероприятий. Предполагается, что оставшиеся проекты будут реализованы до конца 2024 года – мы идем даже с опережением. В целом, мы работаем на то, чтобы со стороны Росприроднадзора был не столько контроль, сколько поддержка в поиске наших «узких мест», проблемных точек, которые мы могли бы устранить. Должен сказать, что сегодня система надзора постепенно переходит на такой режим, который, на мой взгляд, более эффективен для экологических целей.

- Гринписовцы беспокоятся, что снижение валовых выбросов не приводит к достижению предельно допустимых концентраций вредных веществ. Какова ваша позиции?

- В чем-то с этим можно согласиться. Ведь основная эмиссия – это малоопасные вещества, 4-го класса опасности. У НЛМК таковым является оксид углерода. Эмиссия здесь составляет около 80% и происходит на достаточно большой высоте из труб в 150-200 метров. Из-за хорошего рассеивания вещество практически не влияет на качество атмосферного воздуха. А вот вещества 1- 2 класса опасности составляют менее 1% в эмиссии предприятия. И снижение по данным веществам практически не скажется на валовой эмиссии. Поэтому важно, на наш взгляд, обращать внимание на ситуацию не только на трубе завода, но в атмосферном воздухе на уровне человеческого дыхания – ведь именно этим воздухом мы дышим.

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- Какие сегодняшние возможности экологической службы НЛМК?

- За это направление на комбинате отвечает дирекция по экологии и климату. На липецкой площадке используется самое современное оборудование. К примеру, мобильная экологическая лаборатория. Ведутся измерения в атмосфере по 26 веществам, в том числе, в автоматическом режиме. Всего таких точек замера (на комбинате, в санитарно-защитной зоне комбината и по территории города) примерно 500. Кроме того, привлекаем и независимые аккредитованные лаборатории. В конце прошлого года мы реализовали значимый проект по видеонаблюдению за нетипичными эмиссиями с применением машинного зрения. То есть, в автоматическом режиме выявляется нетипичная эмиссия, и об этом мгновенно сообщается технологическому персоналу для анализа и устранения ситуации.

- Применительно к экологии - как работает современная стратегия ESG,что подразумевает окружающую среду, социальную ответственность и качество оперативного управления?

- Этой повестке уделяют внимание все самые современные компании, в их числе и мы. Хотелось бы отметить уже упомянутую систему видеонаблюдения. Недавно она получила премию «ComNews Awards-2021» как лучший цифровой проект ESG-повестки. Помимо экологической программы у нас есть и климатическая, по которой мы реализуем проекты по повышению энергоэффективности и снижению углеродного следа. В «экологическом портфеле» комбината есть и исследовательские проекты по улавливанию и дальнейшему применению углекислого газа.

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- Если в продолжение темы – как в этом смысле ведется «работа за проходными» НЛМК?

- Наши работники - это липчане, и вопросы безопасности окружающей среды для нас очень актуальны. Поэтому мы реализуем масштабные экологические мероприятия, финансово поддерживаем инициативы граждан в рамках программы «Стальное дерево», восстанавливаем, приводим в порядок парки – к примеру, всеми любимый нами парк Металлургов. Стараемся максимально участвовать в жизни города. Конечно, не забываем и про территорию комбината - свыше 25% которой занимают зеленые насаждения. Только за последние 10 лет мы высадили у себя более 160 тысяч кустарников и деревьев. Так что экологическая повестка актуальна всегда.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы НЛМК.