В Липецке руководителям 10 управляшек грозит штраф в 300000 рублей

В липецком горсовете обсудили, как дворы многоквартирных домов очищают от снега и наледи Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне в Липецке в горсовете прошло заседание комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. Депутатам представили данные о работе управляющих компаний по расчистке снега и наледи.

По словам председателя департамента ЖКХ Евгения Лепекина, в настоящее время в города работают 83 УК. Они могут мобилизовать для расчистки снега 1 100 дворников и 80 единиц техники. Специалисты департамента проверили 1 200 дворов по 5 показателям: входные группы, проезды, посыпка, объявления на подъездах и наличие спецодежды у дворников с наименованием УК. Из 350 проблемных дворов 139 так и не убрали. В пятницу их проверят еще раз, но уже с Госжилинспекцией.

УК плохо наладили информационное взаимодействие с жителями. Из 2 829 домов часты есть лишь у 65%. Объявления на подъездах об уборках, системе ГИС-ЖКХ отсутствует повсеместно.

Как сообщили в пресс-службе липецкого горсовета, всего выявили нарушения по уборке 280 многоквартирных домов. В отношении 10 руководителей УК возбудили административные дела. Им грозят штрафы в 300 тыс. рублей. Председатель комиссии Владимир Гугнин спросил о площадках для вывоза снега. Лепекин заверил - с вывозом снега проблем нет.