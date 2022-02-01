Художница Армине Хачатрян: Проблемы от демпинга цен и скидок на искусство

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Недавно одна художница рассказала мне, что увеличила число своих подписчиков после того, как предложила бесплатную распечатку репродукций картин при подписке. Теперь у нее есть список людей, которым нравится получать бесплатные произведения искусства. Но она не знает, являются ли эти люди серьезными покупателями или просто охотниками за скидками и бесплатными покупками. Другая художница поведала мне, что сделала скидку на свои старые работы и объявила о распродаже в социальных сетях. К сожалению, она продала только одну работу. Вдобавок к этому, покупатель попытался получить большую скидку, чем та, которую она предлагала. Обе художницы сказали мне, что следовали советам, которые они прочитали в статьях, написанных консультантами по «арт-маркетингу». Я посоветовала им избегать подобных ошибок в будущем. В этой статье вы узнаете, почему, поскольку я расскажу о некоторых из множества проблем, связанных с занижением (демпингом) цен и скидками на искусство.

Негативные последствия применения скидок

Практика скидочной стоимости своего искусства снижает его ценность. Как профессиональный художник вы должны стремиться к повышению стоимости своего искусства, а не к его занижению.

Возможно, вы знаете художников, которые регулярно объявляют о скидках на свое искусство в социальных сетях, в рассылках по электронной почте или на своих сайтах. Я еще не встречала такого художника, который используя эту практику, мог в результате разбогатеть.

Поначалу может показаться, что скидочная тактика работает, однако, недостатки вызванные скидками могут действительно повредить вашей репутации, авторитету, вашей художественной карьере и в итоге негативно повлиять на вашу норму прибыли.

Если вы мне не верите, изучите тему скидок. Эксперты часто сходятся во мнении, что страдает восприятие качества вашего бизнеса. Искусство - это предмет роскоши. Мы все ожидаем, что товары более высокого качества будут стоить дороже. Подумайте о самых известных и престижных брендах. Покупка предметов искусства, как говорила Бен Умберс: «Роскошь для меня − стремление к абсолюту. Это не необходимость, а желание, страсть. Настоящая роскошь − это продукт или опыт, который прекрасен и достаточно редок. Что-то, во что было вложено много времени, творчества, внимания к деталям и заботы».

Сигналы, которые вы посылаете покупателям

Подумайте о том, какие сигналы вы посылаете своими действиями потенциальному покупателю, когда используете определенные тактики продаж. В большинстве случаев, когда я вижу, что художник часто предлагает скидки, мое восприятие ценности искусства снижается. Мой уровень уважения к нему также может снизиться. Потенциальные покупатели могут задаться вопросами:

Почему художнику сложно продавать свое творчество по обычной цене?

Художник не уверен в своем творчестве?

Что не так с его творением?

Оно было создано из более дешевых материалов?

Вероятно это самое худшее из всех его произведений?

Художник увольняется и уходит из бизнеса?

Неэффективная тактика продаж

«Демпинг» и «скидки» на предметы искусства часто имеют негативный оттенок. Такая практика продаж закладывает основу для того, чтобы потенциальные покупатели продолжали ожидать низкой стоимости и скидок в будущем. Потенциальный покупатель может решить дождаться объявления о следующей скидке, вместо того, чтобы купить произведение искусства сейчас по полной цене, или попытается договориться, указав свою стоимость.

Повышайте ценность своего искусства и стоимость

Вместо того чтобы раздавать свое искусство нипочем или делать на него скидку, я советую вам постоянно повышать ценность вашего искусства, чтобы покупатели говорили своим друзьям, членам семьи и просто знакомым: «Я купил это прекрасное ценное произведение искусства, и оно мне нравится», а не «Я заплатил всего XХХXX за это произведение искусства - какая выгодная сделка!». Чувствуете разницу?

Делайте упор на качество, а не на количество

Художники, которые считают, что должны конкурировать друг с другом, пытаются снизить цены, чтобы увеличить продажи. Однако гораздо разумнее задаться вопросом: «Какие шаги я могу предпринять, чтобы привлечь и приобрести больше покупателей, которые по достоинству оценят качество моего искусства и будут рады заплатить столько, сколько оно стоит?».

Сосредоточьтесь на том, чтобы поделиться причинами, по которым ваше искусство заслуживает внимания. Поделитесь своими многочисленными достижениями. Анонсируйте свои проданные работы и отзывы довольных покупателей. Продолжайте завоевывать уважение потенциальных покупателей и поставьте цель периодически повышать цены.

Обширные исследования показали, что большинство художников могут поднять цены на 30% и потерять всего несколько клиентов. Вы не будете скучать по тем, кого потеряли, потому что рост самооценки и прибыли перевесит потери.

На мой взгляд, должна быть веская причина, по которой художник предлагает скидки. В следующий раз, когда у вас возникнет соблазн объявить, что ваше искусство доступно задешево или со скидкой, вспомните эту статью.

«Никогда не покупайте вещь, прельстившись ее дешевизной, — такая вещь, в конечном счёте, обойдётся вам дорого». Томас Джефферсон