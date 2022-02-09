Липецкие старшеклассники с архитекторами разработают проекты спортплощадок для школ

В Липецке выбрали школы, где возведут новые спортплощадки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке определили школы, которые нуждаются в обновлении стадионов и спортплощадок. Из 15 образовательных учреждений в ходе голосования выбрали 7. Это школы №5, 6, 37, 40, 51, 54, 63. С большим отрывом вперед вырвалась школа №6 им. Виктора Шавкова. Любимую школу поддержали более 2 200 жителей Сырского Рудника.

- Мы активно голосовали и очень рады, что оказались в числе победителей, - поделились родители учащихся. - Рассчитываем, что территорию школы обустроят. С нетерпением ждем, когда это случится. Хочется, чтобы все дети нашли применение на нашей будущей площадке. Ведь возить их в разные районы города сложно, тем более родители работают.

В Липецке выбрали школы, на территории которых возведут новые спортплощадки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Здесь утром 9 февраля побывали мэр города Евгения Уваркина и председатель департамента образования Светлана Бедрова. Они встретились с руководством школы, педагогами, родительским комитетом и обсудили дальнейшие действия. Территория учреждения довольно обширная - внушительный участок перед школой, а дальше стадион, турники, лестницы. Правда, уличному спортивному инвентарю уже больше 20 лет. Настало время перемен.

На обновление школьных спортплощадок выделили 150 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Наша школа - центр притяжения для всех жителей района, - рассказала директор учреждения Ольга Лебедь. - Здесь постоянно гуляют дети, родители с малышами. Мальчишки и взрослые приходят на стадион поиграть в футбол, потренироваться. Устраиваем "Матчи века". После голосования мы запустили следующий этап - вместе с родителями и школьниками решаем, что и как должно измениться. Ребята хотят площадку для футбола, волейбола, баскетбола. Наша школа часто побеждает в спортивных соревнованиях по волейболу.

Евгения Уваркина предложила старшеклассникам объединиться в команды, и вместе со студентами-архитекторами подготовить проекты будущей площадки. Лучшую идею воплотят в жизнь. По мнению градоначальницы, совместная работа будет полезна как студентам, так и школьникам, которые увидят результат своего труда.

В Липецке выбрали школы, на территории которых возведут новые спортплощадки Фото: Юлия КЛЮЕВА

На обновление школьных спортплощадок выделили 150 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

- На обновление стадионов и спортплощадок школ из областного бюджета дополнительно выделили 150 млн рублей, - подытожила мэр Липецка. - Это долгосрочная программа. Мы ставим задачу обновить более 50% спортивной инфраструктуры школ. Новые площадки будут служить не только образовательным учреждениям, но и жителям районов в целом. Также дополнительное финансирование направят на ремонт школ. Около 50 млн рублей - на обновление подходов к школам. Мы обсудим с липчанами, где нужно дополнительно заасфальтировать дорожки, установить освещение, вырубить старые деревья.

Напомним, что к работам планируют приступить в конце весны - начале лета, чтобы не мешать учебному процессу. А завершиться - к новому учебному году.