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Общество9 февраля 2022 8:53

Липецкие старшеклассники с архитекторами разработают проекты спортплощадок для школ

На обновление территорий из областного бюджета выделили 150 млн рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке выбрали школы, где возведут новые спортплощадки

В Липецке выбрали школы, где возведут новые спортплощадки

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке определили школы, которые нуждаются в обновлении стадионов и спортплощадок. Из 15 образовательных учреждений в ходе голосования выбрали 7. Это школы №5, 6, 37, 40, 51, 54, 63. С большим отрывом вперед вырвалась школа №6 им. Виктора Шавкова. Любимую школу поддержали более 2 200 жителей Сырского Рудника.

- Мы активно голосовали и очень рады, что оказались в числе победителей, - поделились родители учащихся. - Рассчитываем, что территорию школы обустроят. С нетерпением ждем, когда это случится. Хочется, чтобы все дети нашли применение на нашей будущей площадке. Ведь возить их в разные районы города сложно, тем более родители работают.

В Липецке выбрали школы, на территории которых возведут новые спортплощадки

В Липецке выбрали школы, на территории которых возведут новые спортплощадки

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Здесь утром 9 февраля побывали мэр города Евгения Уваркина и председатель департамента образования Светлана Бедрова. Они встретились с руководством школы, педагогами, родительским комитетом и обсудили дальнейшие действия. Территория учреждения довольно обширная - внушительный участок перед школой, а дальше стадион, турники, лестницы. Правда, уличному спортивному инвентарю уже больше 20 лет. Настало время перемен.

На обновление школьных спортплощадок выделили 150 млн рублей

На обновление школьных спортплощадок выделили 150 млн рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Наша школа - центр притяжения для всех жителей района, - рассказала директор учреждения Ольга Лебедь. - Здесь постоянно гуляют дети, родители с малышами. Мальчишки и взрослые приходят на стадион поиграть в футбол, потренироваться. Устраиваем "Матчи века". После голосования мы запустили следующий этап - вместе с родителями и школьниками решаем, что и как должно измениться. Ребята хотят площадку для футбола, волейбола, баскетбола. Наша школа часто побеждает в спортивных соревнованиях по волейболу.

Евгения Уваркина предложила старшеклассникам объединиться в команды, и вместе со студентами-архитекторами подготовить проекты будущей площадки. Лучшую идею воплотят в жизнь. По мнению градоначальницы, совместная работа будет полезна как студентам, так и школьникам, которые увидят результат своего труда.

В Липецке выбрали школы, на территории которых возведут новые спортплощадки

В Липецке выбрали школы, на территории которых возведут новые спортплощадки

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На обновление школьных спортплощадок выделили 150 млн рублей

На обновление школьных спортплощадок выделили 150 млн рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

- На обновление стадионов и спортплощадок школ из областного бюджета дополнительно выделили 150 млн рублей, - подытожила мэр Липецка. - Это долгосрочная программа. Мы ставим задачу обновить более 50% спортивной инфраструктуры школ. Новые площадки будут служить не только образовательным учреждениям, но и жителям районов в целом. Также дополнительное финансирование направят на ремонт школ. Около 50 млн рублей - на обновление подходов к школам. Мы обсудим с липчанами, где нужно дополнительно заасфальтировать дорожки, установить освещение, вырубить старые деревья.

Напомним, что к работам планируют приступить в конце весны - начале лета, чтобы не мешать учебному процессу. А завершиться - к новому учебному году.

На обновление школьных спортплощадок выделили 150 млн рублей

На обновление школьных спортплощадок выделили 150 млн рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

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