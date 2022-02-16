Оказание дополнительных услуг – одно из важных направлений деятельности «Липецкэнерго»

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В 2021 году специалисты липецкого филиала «Россети Центр» заключили 4019 договоров на оказание дополнительных услуг. Большим спросом у потребителей пользовалась услуга по сопровождению технологического присоединения – это дополнительный сервис компании, призванный помочь потребителю в выполнении работ, относящихся к его компетенции. Количество заключенных договоров по сопровождению технологического присоединения составило 1030 шт., из них 315 – с юридическими и 715 – с физическими лицами.

«Липецкэнерго» предоставляет дополнительные услуги потребителям с 2010 года. За эти годы их спектр значительно увеличился, а интерес к ним возрос. Всего в рамках системы централизованного обслуживания клиентов филиал предлагает свыше 10 видов дополнительных услуг. В их числе, техническое обслуживание и развитие сетей наружного освещения; технологическое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования; испытания и диагностика оборудования; энергоаудит и энергосервис; проектирование и строительство объектов энергетики; переустройство электросетевых объектов в интересах клиентов и другие.

О дополнительных услугах, предоставляемых филиалом, жители Липецкой области могут узнать на сайте компании «Россети Центр».

Кроме того, для клиентов компании действует доступный Интернет-ресурс электросетевых услуг ПАО «Россети» – Портал-тп.рф, с помощью которого клиенты могут подать заявки и обращения в электронном виде в выбранную сетевую организацию на технологическое присоединение энергопринимающих устройств. А также производить расчет стоимости услуг и необходимой мощности подключаемых устройств, найти точку подключения на интерактивной карте, оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям и многое другое.

За дополнительными консультациями по оказанию дополнительных услуг потребители могут обратиться в контакт-центр «Россети» по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

«Реализация дополнительных услуг – обоюдовыгодный процесс: для потребителей – это возможность получить необходимую профессиональную помощь, а для энергетиков – дополнительную выручку, которая направляется на содержание и модернизацию электросетевых объектов. Рост заявок на дополнительные услуги «Липецкэнерго» свидетельствует о том, что жители региона доверяют нашей организации», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»