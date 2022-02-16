Вопросы соцсферы и ЖКХ вновь в центре внимания депутатов Воронежской областной Думы

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы

Общение с избирателями состоялось на площадке партийной общественной приемной. В ходе приема жителям региона были оказаны консультации и даны разъяснения по вопросам социальной поддержки граждан, в частности, о предоставлении выплат, компенсаций, участии в программе «социальный контракт». Также заявители обращались с вопросами, касающимися оказания поддержки в связи с трудной жизненной ситуацией.

Житель региона, награжденный знаком «Почетный донор России», поинтересовался, какие выплаты ему положены. Заявителю дано разъяснение о мерах социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов». Также донора проинформировали, что в соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» в 2022 году проиндексирован и составляет 15713,84 рубля. По информации, полученной в ходе приема от департамента социальной защиты Воронежской области, денежные средства в ближайшее время будут перечислены получателям.

Многодетная семья обратилась по вопросу выплаты денежной компенсации взамен земельного участка, а также уточнила, сможет ли она принять участие в программе «социальный контракт».

Владимир Нетёсов отметил, что благодаря изменениям в областной закон «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020—2023 годах», которые в прошлом году разработали члены фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе, семьи с детьми смогут в приоритетном порядке получать поддержку на основании соцконтрактов.

— Согласно нововведению, гражданам, проживающим в семьях с детьми, такая помощь должна будет оказываться в приоритетном порядке. Вопрос касается как мероприятий программы социальной адаптации по поиску работы, так и других мер по преодолению трудной жизненной ситуации, — рассказал Владимир Нетёсов.

Речь, в том числе, идет о предоставлении денежных выплат на покупку товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, а также на лечение, профилактический медосмотр и удовлетворение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования. Социальный контракт может быть направлен на развитие личного подсобного хозяйства, организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, поиск работы, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Для получения помощи гражданин может заключить социальный контракт с органом социальной защиты населения, как по месту жительства, так и по месту пребывания, сроком от 3 месяцев до 1 года. Максимальная сумма выплаты может достигать 250 тысяч рублей, ее можно получить на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Что касается оформления выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, то она осуществляется в порядке постановки заявителя на учет. От департамента имущественных и земельных отношений региона получена информация о наличии свободных земельных участков, а также очередности предоставления выплат. Как только очередь подойдет, семья будет уведомлена о возможности выбора меры соцподдержки — в виде земельного участка или компенсации.

Пенсионерка, проживающая с ребенком-инвалидом детства, рассказала о сложной жизненной ситуации, в которой оказалась после смерти мужа. По итогам консультации с Пенсионным Фондом, заявительнице предложили рассмотреть вариант с переоформлением пенсии. Было принято решение о подаче заявления для перехода ребенка с пенсии по инвалидности на пенсию по потере кормильца, размер которой выше. Кроме того, добровольцы из «Волонтерского корпуса 36» доставят семье продукты.

Часть поступивших обращений традиционно касалась вопросов ЖКХ. Жители областного центра пожаловались на отсутствие отопления в многоквартирном доме. К решению вопроса подключились специалисты ВРОО «ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ». Вопрос был решен оперативно.