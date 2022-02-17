«Липецкэнерго» в 2021 году увеличило объём переданной электрической энергии на 5,8%

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По итогам 2021 года котловой объем передачи электроэнергии в сеть липецкого филиала «Россети Центр» составил 4,8 тыс млрд кВт·ч. По сравнению с 2020 годом данный показатель вырос на 5,8 % или на 263,7 млн кВт*ч. При этом годовой план перевыполнен на 0,5 %.

В структуре филиала из 13 РЭС наибольший объём переданной электрической энергии приходится на г. Липецк и Липецкий муниципальный район, где сконцентрирован основной сектор реальной экономики. Рост объёма потребления электроэнергии относительно 2020 г. в Липецком районе составил 9 млн кВт*ч, в г. Липецке – 46 млн кВт*ч.

Увеличение полезного отпуска электроэнергии обусловлено развитием крупных предприятий региона, среди которых НЛМК, экономические зоны, а также климатическими факторами – продолжительной холодной зимой и жарким летом в 2021 году.

«Динамика роста полезного отпуска электроэнергии обусловлена не только увеличением объемов потребления электроэнергии предприятиями, но и вводом новых производственных объектов, автоматизацией сбора и обработки данных. Так устанавливаемые интеллектуальные расчетные приборы позволяют исключить недоучет электроэнергии – «обмануть» такие счетчики не получится. Более того, попытки вмешательства в их работу могут быть зафиксированы устройством и занесены в память», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»