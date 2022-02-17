Журналисты и блогеры ЦФО прислали более 200 работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

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От авторов из регионов Центрального федерального округа заявлено уже более 200 работ. Юбилейным, двухсотым, материалом стала статья Игоря Климова «Русская кибердеревня: киберберезовый панк и реальный GPS-сев с точностью до сантиметра». Журналист интернет-издания «Брянск.Ньюс» (издатель – информационное агентство «Город_24») рассказал о цифровых сервисах, применяемых в сельском хозяйстве.

Игорь Климов, шеф-редактор ИА «Город_24»:

«Я —новостник! Больше 20 лет мое информационное агентство собирает и публикует брянские городские и региональные новости. Идея истории реальной русской “кибердеревни” пришла в тот момент, когда на глаза мне попались сразу несколько текстов на аграрную тематику. В каждом из них упоминалась цифровизация в сельхозработах».

К сегодняшнему дню на конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило более 1,2 тысячи публикаций от представителей медиасферы со всей России. В ЦФО наиболее активно подают заявки на рассмотрение авторы из Тульской области. Лучшие материалы на уровне федеральных округов жюри определит в мае, а имена победителей общероссийского этапа станут известны в июне 2022 года.

Вера Кузнецова, директор по внешним коммуникациям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», член регионального жюри:

«Журналистский конкурс, проводимый нашей компанией, — это возможность для профессиональных людей самовыразиться в такой непростой сфере, как ИТ, телекоммуникации, “цифра” во всех ее проявлениях. Участникам предоставляется абсолютная свобода творчества внутри “темы”! Нам всем важны актуальность присланных на конкурс работ, их глубина и оригинальность. Выбор жюри всегда остается сложным, когда мы видим работы, говорящие о том, как новые технологии помогают обычным людям жить полноценно, а иногда являются единственной возможностью для этого. Статьи с юмором меня, например, всегда привлекают. К победе, друзья!».

В этом году конкурсу «Вместе в цифровое будущее» исполняется 11 лет. Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

Официальный хештег конкурса: #eFuture. Подробности — на сайте конкурса smi.rt.ru.

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Фото предоставлено «Ростелеком»