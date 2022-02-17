Елецкая табачная фабрика вошла в список объектов для финансирования реставрационных работ

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Комплекс зданий Елецкой табачной фабрики вошел в список объектов для финансирования банком БРИКС и реставрации в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений». Заявка администрации Липецкой области одобрена на заседании межведомственной комиссии Министерства культуры РФ в Москве. По ее решению отбираются наиболее интересные и значимые проекты реставрации и приспособления объектов культурного наследия в исторических поселениях.

После проведения реставрационных работ на территории бывшей табачной фабрики XIX века планируется создать культурный центр, в котором появятся музейные и выставочные пространства, интерактивные экспозиции народных промыслов, инфраструктура для размещения и обслуживания туристов.

Реализация проекта будет осуществляться Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, который заключит договоры со специализированными организациями на проектирование и выполнение работ. «В этом году будет проведён тендер по выбору проектировщиков, которые приедут в Елец, сделают историко-культурную и техническую экспертизу состояния объектов реставрации, проведут обследование территорий для благоустройства и составят сметы работ. К концу 2023 года должны быть готовы проекты, а после этого четыре года будут вестись сами работы», – рассказал глава Ельца Евгений Боровских.

Кроме табачной фабрики проектом также предусмотрена реставрация и приспособление ряда знаковых для Ельца объектов, благоустройство общественных пространств. Так, в здании художественного отдела краеведческого музея планируется разместить туристко-информационный центр, где можно будет получить данные обо всех туристических маршрутах, объектах инфраструктуры гостеприимства. На крыше водонапорной башни, где открываются живописные виды на исторический центр, планируется разместить смотровую площадку.

Ещё одним объектом реставрации станет здание школы искусств №1 на ул. Октябрьской. Здесь планируется открыть новые направления подготовки для елецких детей. Также в школе планируется разместить концертный зал, который можно использовать при проведении общегородских мероприятий. Двор школы также должен стать открытой площадкой для проведения различных концертов.

Пространство Красной площади планируется сделать более приспособленным для проведения общегородских мероприятий. Здесь планируется организовать смотровую площадку на засосенскую часть города и правый берег реки, где также в рамках проекта планируется провести благоустройство набережной от традиционного места проведения оперы «Легенда о граде Ельце» до подножия автомобильного моста с выходом в сквер Пушкина.

Благоустройство Ельца находится на особом контроле главы региона Игоря Артамонова. Еще в 2019 году во время рабочей поездки в Елец он осмотрел табачную фабрику. Комплекс зданий занимает почти целый квартал и считается одним из самых красивых в Черноземье образцов промышленной архитектуры. В июне 2021 года на Петербургском экономическом форуме Игорь Артамонов сообщил, что Липецкая область рассчитывает привлечь к реконструкции центральной части Ельца средства банка БРИКС. «Если будет подтверждена программа банка БРИКС, то будут многомиллионные долларовые вложения на преображение центральной части Ельца. Город станет жемчужиной российского масштаба. До пандемии была подана заявка на 2 млрд рублей. Однако из-за пандемии вопрос приостановили, мы надеемся вернуться к его рассмотрению», – сообщил тогда Игорь Артамонов.

Положительное решение по проекту принято. Елецкая табачная фабрика будет отреставрирована, исторический центр города Ельца преобразится.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.