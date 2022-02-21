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В «Липецкэнерго» продемонстрировали беспилотные технологии для решения задач энергетики

БПЛА выстроит новою логику обслуживания и ремонтов в электросетевом комплексе

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» продемонстрировали возможности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для воздушного мониторинга линий электропередачи в автоматическом режиме. Показательный полет состоялся в рамках визита технических руководителей «Россети Центр» и представителей «РОССЕТИ Научно-технический центр», являющегося экспертом в области разработки, создания, испытаний и внедрения интеллектуальных высокотехнологических решений в электроэнергетике. В ходе встречи участники смогли на практике оценить результаты научно-исследовательской работы филиала и преимущества современного инновационного оборудования.

Дроны применяются в электроэнергетике для развития и совершенствования систем диагностики электросетевого комплекса. Они могут быть использованы для мониторинга элементов сетевой инфраструктуры, осмотра трасс линий электропередачи для выявления технологических нарушений, проверки состояния просек воздушных линий электропередачи, тепловизионного контроля и других целей.

Эффективность использования инновационного оборудования исследуется в липецком филиале «Россети Центр» с 2019 года. «Липецкэнерго» является Центром компетенций компании по использованию беспилотных воздушных судов (БВС) для задач электросетевого комплекса. В 2021 году в филиале разработан и приступил к работе первый в компании мобильный комплекс диагностики ВЛ с использованием (БВС). Комплекс смонтирован на базе полноприводного автомобиля и оснащен двумя типами беспилотных воздушных судов – самолетного и гексокоптерного, с продолжительностью полета 4,5 часа и 50 минут соответственно. Аппараты оборудованы оптической, видео и инфракрасной камерами, которые взаимозаменяемы для любого БВС и позволяют производить мониторинг ВЛ в температурном диапазоне от -50одо +40о С.

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«Программное обеспечение беспилотных летальных аппаратов включает в себя систему планирования полетов и систему распознавания дефектов на основании анализа полученных фотоматериалов. Программа обрабатывает изображения и создает цифровую 3D-модель трассы линии электропередачи с указанием элементов опор: изоляторов, виброгасителей, стоек, траверс и т.д. Далее подключаются алгоритмы определения дефектов. Машинное зрение и нейронная система сокращают количество ошибок, обеспечивая высокое качество мониторинга», - рассказал начальник управления технологического развития и цифровизации «Липецкэнерго» Олег Середкин.

Как показала практика, одним из основных достоинств применения БПЛА является сокращение сроков осмотра объектов сетевого хозяйства. Так осмотр 175 км ВЛ с использованием беспилотного воздушного судна (БВС) производится за 2,5-3 часа. При наземном осмотре на это потребуется несколько дней.

По мнению энергетиков филиала, применение БПЛА не просто расширит возможности эксплуатационного персонала, а выстроит новою логику обслуживания и ремонтов в электросетевом комплексе, основой которой станет предиктивный анализ.

«Методика диагностики линий электропередачи с применением авиароботов представляется весьма перспективной. Ее внедрение позволит повысить качество управления электрическим комплексом, снизить затраты на его обслуживание, а также повысить безопасность персонала. В итоге это благоприятно скажется на качестве и надежности энергоснабжения потребителей Липецкой области», - подчеркнул заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»