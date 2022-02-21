Машинисту НЛМК вручили знак «За верность отцовскому долгу»

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Машинист газодувных машин коксохимического цеха НЛМК Владислав Лунев стал обладателем почетного знака «За верность отцовскому долгу». Награду ему вручили в администрации г. Липецка.

Семья Луневых воспитывает четверых сыновей, двое из них приёмные. Отец для каждого из них пример мужского поведения и образец для подражания.

Старшему сыну Максиму 20 лет. Он закончил металлургический колледж, сейчас учится в Воронежском экономическом институте прикладной информатики. Максим любит спорт, занимается плаванием, сдал нормы ГТО на золотой значок. Второму сыну - Виктору 19 лет, он пошел по стопам брата и тоже учится в Металлургическом колледже. Нормы ГТО, как и старший брат, сдал на золотой значок. Младшие дети, Денис и Тимур, пока ходят в детский сад, в этом году пойдут в школу. Мальчики уже умеют считать, читать, любят рисовать, лепить, собирать конструкторы.

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День Отца в области отмечается с 2008 года. В этом году награды удостоились 24 мужчины, которые наилучшим образом воспитывают своих детей, являются примером для окружающих. Среди лучших липецких отцов – представители разных профессий: механизаторы, слесари, педагоги, земледельцы, программист, инженер, пожарный. Всего в Липецкой области 374 обладателя особого знака.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.