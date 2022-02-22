«Открытие»: более 60% россиян ежегодно отмечают 23 февраля и 8 марта

По статистике, 8 марта отмечает больше наших соотечественников обоих полов, чем День защитника Отечества.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Согласно полученным данным, 62% россиян и 61% россиянок каждый год продолжают праздновать 23 февраля. Рейтинг 8 марта несколько выше - Международный женский день каждый год отмечают 64% мужчин и 68% женщин.

В топ подарков, которые хотели бы получить мужчины, вошли деньги (33%), парфюм (23%) и часы (18%). Далее идут модный гаджет (17%) и подарочный сертификат маркетплейса (8%). При этом 16% мужчин на 23 февраля не нужны никакие подарки, еще 2% неважно, что им подарят - главное внимание. Среди других вариантов желанных подарков мужчины называли дорогой алкоголь, книги и даже … золотую печатку.

При этом женщины чаще всего готовы дарить мужчинам на их гендерный праздник парфюм (37%), носки, платки и белье (18%) и деньги (13%). А вот 12% вовсе не хотят ничего дарить мужчинам, еще 2% - прислушиваются к желанию виновников праздника.

Женщины сильнее всего хотят получить в подарок цветы (46%), деньги (37%) и парфюм (27%). Далее в списке - подарочный сертификат маркетплейса (18%) и модный гаджет (17%). Никаких подарков 8 марта не хотят лишь 4% представительниц прекрасного пола. Среди других вариантов желанных подарков женщины называли ювелирные украшения, робот-пылесос и поездку на Мальдивы.

Мужчины лучше соответствуют в своих подарках ожиданиям женщин: чаще всего они готовы дарить женщинам в их праздник цветы (60%), парфюм (31%) и деньги (22%). 10% собираются подарить купальник или комплект красивого белья. 6% мужчин не побоялись признаться, что не подарят 8 марта ничего.

В целом мужчины готовы тратить на подарки к 8 марта больше денег, чем женщины на подарки к 23 февраля – хотя большинство респондентов обоих полов планирует уложиться в 1-5 тысяч рублей.