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Общество24 февраля 2022 13:40

Александр Афанасьев перечислит зарплату в помощь беженцам с Донбасса

Сегодня спикер горсовета провел рабочее совещание с председателями профильных комиссий
Источник:kp.ru
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На нем депутаты обсудили вопрос помощи беженцам с Донбасса, которые находятся на территории Липецкой области.

- Люди в беде, нельзя оставаться в стороне! Мы должны поддержать их. По линии МЧС беженцам оказывается вся необходимая помощь. С ними работают волонтеры, психологи, открылись центры сбора гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР. Мы выясним, что им дополнительно необходимо, и я прошу вас оказать им помощь. Это наши люди, а мы своих не бросаем! - сказал председатель горсовета Александр Афанасьев. - Я принял решение сегодня же направить свою месячную зарплату в помощь беженцам с Донбасса.

Спикер подчеркнул, что необходима всесторонняя поддержка, чтобы люди чувствовали себя комфортно, и ни в чем не нуждались. Депутат Станислав Каменецкий выразил готовность предпринимательского сообщества оперативно оказать помощь.

На совещании было принято решение, что как только закончится карантин, парламентарии посетят центры временного размещения, и лично пообщаются с жителями Донбасса. Планируется, что за каждым местом проживания будут закреплены депутаты.

Фото: пресс-служба Липецкого горсовета.

БИЗНЕС-ПРЕСС