Спортсмены «Липецкэнерго» – бронзовые призеры Спартакиады трудовых коллективов

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Спортсмены липецкого филиала ПАО «Россети Центр» в общекомандном зачете заняли 3 место в спартакиаде трудовых коллективов города Липецка 2021 года. Подведение итогов городских спортивных состязаний и награждение победителей состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Пламя».

Спартакиада проходила с апреля по декабрь прошлого года и включала соревнования по 9 программам: волейболу, дартсу, плаванию, лёгкой атлетике, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, соревнования среди семейных команд, посвящённые Международному Дню семьи. Состязания проходили в двух группах: энергетики выступали в первой – среди организаций, в которых трудятся свыше 350 человек.

Честь «Липецкэнерго» в соревнованиях отстаивали 33 спортсмена. Наибольших успехов энергетики добились в соревнованиях среди семейных команд, где заняли 1 место. Вторые места представители «Липецкэнерго» заняли в волейболе и лыжной гонке. В плавании, дартсе, мини-футболе и шахматах энергетики стали третьими.

«Здоровый образ жизни и спорт улучшают настроение, что позитивно отражается и на рабочем процессе. Не зря говорят, хороший работник – здоровый работник, а наши сотрудники из года в год демонстрируют прекрасную физическую форму и высокие спортивные результаты», – отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»