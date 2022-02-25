Школы Липецка подготовили проекты по реконструкции спортплощадок

Новые спортплощадки появятся у 7 школ Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие школы представили проекты преображения спортплощадок. Речь идет об образовательных учреждениях, где в этом году обновят территории. Это школы №5, 6, 37, 40, 51, 54, 63. Руководители школ опросили учеников, их родителей и местных жителей. Те высказались о предложенных проектах преображения площадок.

В департаменте образования провели совещание с директорами учреждений, где они представили разработки. Так, в школе №6 старые турники хотят заменить современными тренажерами, обустроить стадион с беговыми дорожками, возвести детскую площадку.

У школы №37 в поселке Дачный большая территория. Там планируют создать футбольное поле с дорожками для бега, две площадки для занятий волейболом и баскетболом, прыжковую яму и полосу препятствий.

Директор школы №51 считает, что нужно сохранить старую хоккейную коробку. Важно дать объекту вторую жизнь - зимой на каток сбегаются дети и местные жители. Можно совместить две функции площадки - каток зимой и площадку для мини-футбола летом.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, все проекты будут дорабатываться. Напомним, что спортплощадки начнут реконструировать летом. Вход будет свободен для всех желающих.