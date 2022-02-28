Игорь Артамонов проверил, как обеспечивается безопасность липчан

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Инспекция прошла после заседания областной антитеррористической комиссии, на которой было принято решение об ужесточении контроля исполнения планов по предотвращению террористических угроз.

Игорь Артамонов оценил готовность сотрудников филиала ПАО «Россети Центр» - Липецкэнерго» и ПАО «Квадра» действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Руководители компаний рассказали главе региона о мерах безопасности, которые были усилены на этой неделе.

Далее Игорь Артамонов посетил железнодорожный вокзал, где осмотрел пункт прохождения контроля и зал ожидания. По всему периметру и внутри здания размещены камеры видеонаблюдения, усилены посты охраны, ежедневно сотрудники проходят антитеррористический инструктаж, круглосуточно осматривают все помещения и перрон. Кроме того, для обеспечения безопасности на вокзале разделены пассажиропотоки.

После этого Игорь Артамонов побывал в ЛГТУ, где также проверил организацию пропускного режима, пообщался с ректором и студентами. Он поинтересовался, знают ли они как действовать в кризисной ситуации. Глава региона поручил усилить пропускной режим и провести внезапные учебные тренировки для студентов.

«Обстановка спокойная, но нужно еще раз проверить, как выполняются все требования. Мы должны обеспечить безопасность людей на всех объектах», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.