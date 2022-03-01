Администрацию Елецкого района наказали за нападение бездомной собаки на ребенка

Ловить собак выехали только после нападения Фото: "КП" Архив

Чиновники ответили за нападение бродячей собаки на ребенка в Липецкой области. Инцидент произошел 16 февраля в поселке Солидарность Елецкого района. Бездомная собака покусала 9-летнюю девочку, когда ребенок возвращался из школы домой. Собаку отогнали родители, которые увидели происходящее из окна. Тем не менее укус был сильный – собака прокусила одежду и кожу в районе предплечья, осталась рваная рана.

Тогда же администрация района направила на место службу отлова животных. Прокуратура и следственные органы начали проверку. По данным прокуратуры, в прошлом году Елецкий район выделил на отлов бродячих животных 652 333 рублей, а в этом году – 394 110 рублей. Этой суммы по оценке прокуратуры явно недостаточно.

На отлов бездомных животных заключили два контракта и те, по сообщению прокуратуры, с нарушением со стороны заказчика и исполнителя – собак отлавливали не вовремя и не в каждой деревне, откуда поступали заявки. В частности из поселка Солидарность, где все и случилось, заявки от местного отдела коммунального хозяйства поступали 31 января и 4 февраля. Но служба отлова обязанности по договору не выполнила. В итоге пострадал ребенок.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, отлавливать собак в поселке Солидарность выехали только на следующий день после нападения – 17 февраля. На тот момент следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 293 УК – халатность. Пока идет расследование, прокуратура приняла другие меры.

В адрес администрации Елецкого района и обязанного ловить собак предпринимателя внесли представления. Сейчас в прокуратуре ждут результаты судебно-медицинской экспертизы, где определят степень тяжести травм девочки. После чего семье помогут отсудить у чиновников и бизнесменов моральный и материальный ущерб.