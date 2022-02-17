Под Липецком бродячая собака покусала ребенка: в поселке отловят всех бездомных животных

Случай нападения собак в Елецком районе Липецкой области проверяет прокуратура и следственный комитет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 16 февраля, в Елецком районе Липецкой области на 9-летнюю девочку напала собака. В поселке Солидарность школьница возвращалась домой, как вдруг на нее накинулся бродячий пес. К счастью, родители увидели это из окна и бросились к дочери. Ребенка удалось отбить. Взрослые написали заявление в полицию, а медики оказали помощь. У девочки оказалась рваная рана левого предплечья.

Как сообщили в администрации Елецкого района, специалисты из службы отлова работали в поселке в январе.

- У администрации Елецкого района заключен договор со специализированной организацией на отлов безнадзорных собак на территории муниципалитета, - написали чиновники в соцсетях. - Сегодня подана дополнительная заявка, в Солидарность приедут специалисты, снова произведут отлов. Но согласно действующему законодательству отловленные безнадзорные собаки проходят процедуру стерилизации, лечения и, если не находится их владелец, обязательно выпускаются именно в то место, откуда их забрали. Уничтожать бездомных собак законодательно запрещено.

К этому делу подключились представители регионального СКР и прокуратуры. Началась доследственная проверка. Следователи выясняют, нападали ли раньше бродячие псы на людей в Елецком районе.

- В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам случившегося, а также действиям органа местного самоуправления по организации работы с безнадзорными животными, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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