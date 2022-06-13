Спектакль о русском бунте и салют: как в Липецке отпраздновали День России

День России 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Празднование Дня России в Липецке завершилось на Соборной площади. Здесь в 20.00 стартовал концерт. На сцену вышла кавер-группа "ЭМТИВИ". Поначалу липчане и гости города вели себя довольно сдержанно. Но с каждой новой песней становилось все веселее. Пришедшие танцевали под любимые треки и подпевали артистам.

День России 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

День России 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

На площади собиралось все больше людей. Так, более 1000 человек пришли сюда, чтобы увидеть главное событие этого вечера - спектакль "Пугачевъ" государственного театра танца "Казаки России". Представление по знаменитому роману Александра Пушкина "Капитанская дочка" оказалось поистине зрелищным. Костюмы, музыка, эмоции артистов, синтез современной хореографии и казачьего танца - все это создавало захватывающую картинку, от которой невозможно было отвести взгляд. События сменяли друг друга, не давая зрителю заскучать. Герои удивляли, демонстрируя элементы боевых искусств, акробатику и работу с оружием. Ярко, живо, грандиозно!

День России 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России липчанам подарили спектакль "Пугачевъ" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Особенно спектакль поразил юных липчан. Дети буквально "облепили" сцену. Искренне смеялись над забавными моментами и переживали во время дуэли Гринева и Швабрина. Девочки повторяли танцевальные движения за артистками. Стоит ли говорить, что "Пугачевъ" собрал шквал аплодисментов.

День России 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России липчанам подарили спектакль "Пугачевъ" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России липчанам подарили спектакль "Пугачевъ" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Завершился праздник красочным фейерверком. Напомним, что утром в областном центре состоялся автопробег. Около 100 машин с флагами проехали по улицам города. А на Соборной площади отличившимся липчанам вручили их первые паспорта.

В День России липчанам подарили спектакль "Пугачевъ" Фото: Юлия КЛЮЕВА