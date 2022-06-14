В День молодежи в Липецке выступит популярный певец

Липчан приглашают на Городище отметить День молодежи Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на территории Городища состоится Молодежный пикник. Мероприятие пройдет 26 июня в 18:00. В преддверии Дня молодежи, который отмечают 27 июня, на сцене выступят липецкие творческие коллективы и исполнители. Также для гостей подготовят интерактивные площадки и разыграют подарки.

Как сообщает пресс-служба администрации города, главным событием вечера станет представление певца Akmal'. Исполнитель участвовал в 2018 году на телешоу «Голос. Дети». Вместе с липчанами он споет свои известные композиции, в том числе «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог».

Молодежный пикник проводится уже 4 года. Так в 2019 организаторы пригласили музыканта Verbee. В 2020 году в период ограничений из-за коронавирусной пандемии в прямом эфире выступила группа DaBro. В 2021 у дворца спорта «Звездный» зачитал рэпер Slame.

Напомним, что в минувшие выходные праздновали День России. В честь праздника утром 12 июня в Липецке прошел автопробег, а вечером выступила кавер-группа «ЭМТИВИ». Также государственный театр танца «Казаки России» подарил горожанам спектакль «Пугачевъ». Подробности здесь.